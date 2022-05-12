Впервые с 2019 года в России упали цены на вторичку

12 мая. FINMARKET.RU - В России впервые с допандемийного 2019 года начали падатьна вторичное. Так, в апреле по сравнению с мартом средняя цена продажи вторичного жилья снизилась на 0,5%, достигнув 79,6 тыс. рублей за "квадрат". Об этом "Известиям" рассказал директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов. Это уже не погрешность, а показательный тренд, который укрепился, подчеркнул он.

По словам Хусаинова, спрос на вторичную недвижимость за последний месяц рухнул на 55-60%, а объем предложения, напротив, увеличился на 11%. В числе основных причин снижения интереса покупателей к вторичке - высокие ипотечные ставки, считает он.

Эксперт считает, что спрос на вторичное жилье не будет увеличиваться, пока рыночные ипотечные ставки не опустятся до 9-11%. Согласно прогнозу Хусаинова, стоимость вторички продолжит снижаться, как это было после кризисов 2008 года и 2014-2015 годов. Не исключено, что летом средняя стоимость вторички может опуститься на 3-5%, считает он.

По мнению эксперта ипотечного рынка Андрея Бархоты, в июне-июле 2022 г. средняя рыночная ипотечная ставка может достигнуть 12-13%. "Однако это достижимо либо в случае снижения стоимости денег в экономике, чему противостоит достаточно высокий уровень инфляции, либо консенсуса участников рынка относительно снижения ключевой ставки ЦБ до 10-11% в 4-м квартале, - полагает он.

Если снижения процентных ставок в экономике не состоится, средний рыночный процент по ипотеке не опустится ниже 13-14% годовых, уверен эксперт. При самом удачном стечении обстоятельств ипотечные ставки могут упасть до 9-11% не раньше 1-го квартала 2023 года, а в случае затягивания адаптации экономики и снижения рисков - существенно позже, добавил Бархота.

Он также отметил, что цены на жилье плавно снижаются, их динамика зависит от сочетания рыночных факторов с некоторым временным лагом. Возможное падение номинальных рублевых цен на вторичное жилье в 2022 году лишь компенсирует их рост в 2021 г., подчеркнул Бархота.