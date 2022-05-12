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12 мая 2022 года 08:41
Минфин против законопроекта о праве бизнеса не исполнять контракты из-за санкций
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Сергей Фадеичев/ТАСС
12 мая. FINMARKET.RU - Минфин выступил против законопроекта главы думского комитета по госстроительству Павла Крашенинникова, который дает право бизнесу и другим лицам не исполнять обязательства по контрактам, если это становится невозможным при введении санкций. Министерство направило отрицательное заключение на документ в Минюст, пишут "Ведомости". С инициативой поддержать этот законопроект выступила Торгово-промышленная палата (ТПП). Документ был внесен в Госдуму 22 марта, рассмотрение в первом чтении назначено на май. Проект предусматривает поправки в Гражданский кодекс (ГК), которые позволят компаниям без последствий не исполнять контракт полностью или частично, если это стало "объективно невозможным" в условиях антироссийских санкций. Кроме того, согласно предложенным изменениям, обязательство может быть "заморожено", а бизнес не будет нести ответственности, если докажет, что исполнение оказалось "временно невозможным" из-за ограничений. С учетом того, что многие западные контрагенты прекращают экономические контакты, "стало весьма затруднительным, если не невозможным исполнение многих цепочек обязательств", говорится в пояснительной записке. Предлагается придать закону обратную силу и применять его к отношениям, возникшим с 24 февраля 2022 г. По оценке Минфина, категории "объективно" и "окончательно невозможно" носят неопределенный и оценочный характер: "Такие широкие основания для прекращения обязательств приведут к злоупотреблению правом и нарушению стабильности гражданского оборота в России". Кроме того, законопроект дает право подсанкционному лицу не исполнять обязательства не только перед кредиторами из "недружественных стран", но и перед российскими. Это касается и госконтрактов, в том числе и государственного оборонного заказа, говорится в комментариях Минфина. По оценке министерства, подход также не учитывает, что в случае отмены санкций исполнение обязательств становится возможным и обязательным. Кроме того, введение ограничений может быть оспорено или из-под их действия могут вывести конкретные сделки. Есть ряд замечаний к законопроекту и у Минэкономразвития. Там считают, что при выработке законодательных решений важно обеспечить соблюдение баланса интересов его участников и стабильность гражданского оборота. При этом возможность исполнения обязательств для компаний из-за санкций действительно оказалась "существенно затруднена", констатируют в министерстве. В правительстве пока не достигнут консенсус по поводу этого законопроекта, сообщил "Ведомостям" близкий к кабинету министров источник. Первый зампред правительства Андрей Белоусов в целом поддерживает инициативу. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко к законопроекту есть замечания, уточнил собеседник. Если не удастся выработать единую позицию, документ с высокой долей вероятности зависнет в Госдуме, поскольку отсутствие отзыва кабинета министров в этом случае будет означать заморозку инициативы, полагает источник "Ведомостей". Тем не менее на данный момент тенденция к достижению компромисса есть, поэтому "базовым сценарием" предполагается, что правительство все же подготовит и направит позицию по законопроекту.
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Ключевые слова: РФ, Минфин, законопроект, контракты, исполнение
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