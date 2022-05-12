Минюст выступает за сужение круга пользователей "мораторной" приостановки взысканий

12 мая. FINMARKET.RU -полагает, что не все подпавшие под действие объявленного с 1 апреля 2022 года полугодового моратория навправе рассчитывать на приостановку исполнительных производств по возникшим до его введения долгам. Эта опция доступна лишь должникам, в отношении которых до указанной даты были поданы, но еще не приняты судом к производству заявления о несостоятельности, рассказал "Интерфаксу" знакомый с позицией министерства источник.

Иной подход, по мнению министерства, противоречит положениям закона о несостоятельности и постановлению правительства №497 о введении с 1 апреля 2022 года полугодового моратория на внешние банкротства в отношении граждан, индивидуальных предпринимателей и всех юрлиц, за исключением застройщиков, объекты которых включены в реестр проблемных, отметил источник.

По его словам, свою позицию Минюст высказал в письме в Минэкономразвития в рамках обсуждения предложений о корректировке последствий введения моратория. Одним из последствий введения моратория является приостановка на время его действия взысканий по исполнительным листам долгов, возникших до его начала (статья 9.1 закона о несостоятельности).

Именно эта норма - о временной заморозке взыскания старых долгов по исполнительным листам - вызывает много споров. Федеральная налоговая служба (ФНС), ряд банков настаивают на отказе от такого подхода, подчеркивая, что иначе даже платежеспособные компании смогут уклоняться от погашения долгов. Законопроект, оформляющий эту инициативу, Минэкономразвития подготовило еще в марте, но он до сих пор обсуждается на уровне правительства.

Минюст РФ против полного отказа от возможности на время моратория замораживать исполнительные производства. Реализация такого подхода создаст условия для ареста и обращения взыскания на имущество организации, экономическая стабильность которых должна обеспечиваться мораторием, и будет противоречить работе государства по стабилизации социально-экономической ситуации в стране.

При этом Минюст указывает на риски для экономической ситуации "целых отраслей российской экономики" и для материального положения граждан-взыскателей из незащищенных слоев населения, если заморозка будет происходить "без учета имущественного положения должников" всех исполнительных производств (более 55 млн), в том числе о взыскании средств в пользу социально незащищенных граждан (пенсионеров, одиноких матерей), а также ущерба от преступлений, уголовных и административных штрафов, рассказал источник.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) тоже считает, что решение о приостановке взыскания должно приниматься с учетом материального положения должника, отметил источник. По мнению службы, с этой целью следует определить критерии имущественного положения должника, при соблюдении которых будет приостанавливаться взыскание. В качестве примера ФССП называет отсутствие либо недостаточность денежных средств и иного имущества для погашения обязательств.

Однако предлагаемый подход противоречит позиции Верховного суда (ВС) РФ, которую он изложил в апреле 2022 года по итогам рассмотрения одного из дел. По мнению ВС РФ, с даты введения моратория исполнительное производство подлежит приостановлению полностью или частично в случае распространения на должника моратория.