Перенос произошедшего в этом году ослабления рубля в цены во многом завершен - ЦБ

12 мая. FINMARKET.RU - Перенос произошедшего в конце февраля - первой половине марта ослабления курса рубля в цены во многом завершен, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике (ДКП).

напомнил, что в марте годоваяускорилась до 16,7%, достигнув максимума с апреля 2015 года. Больше всего повысились цены на непродовольственные товары длительного пользования - автомобили, бытовую технику и электронику. Во второй половине марта укрепление рубля и исчерпание эффектов ажиотажного спроса способствовали замедлению роста цен на многие товары и даже удешевлению некоторых из них (хотя пересмотр цен вниз проводился уже после существенного повышения, итоговая цена все равно была выше февральских значений), отмечает регулятор. Недельный прирост цен со второй половины марта начал снижаться, подчеркивается в докладе.

Факторов для новой волны ажиотажного спроса все меньше, полагает ЦБ.

"По оценкам Банка России, пик секвенциального сезонно сглаженного прироста цен пройден", - отмечает ЦБ.

Инфляция в России в годовом выражении по итогам 2022 года составит 18-23%.

Как отмечается также в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике, основным фактором формирования курса валюты в экономике с ограничениями на движение капитала, к которым отныне относится Россия, становится торговый баланс, влияние финансового счета существенно снижается.

"Это, в частности, означает, что наблюдаемое в последнее время укрепление рубля в значительной степени связано с более низким объемом импорта на фоне санкций и ограничений зарубежными компаниями поставок товаров в Россию и, как следствие, более низким спросом импортеров на валюту", - констатирует ЦБ.

рубля после введения в конце февраля - начале марта жестких антироссийских санкций из-за конфликта на Украине опускался до рекордных минимумов, но уже давно отыграл потери.

Курс рубля, отмечает ЦБ, остается плавающим, однако изменился набор факторов, которыми определяется его динамика. "В открытой экономике (экономике, в которой отсутствуют ограничения на движение капитала) курс национальной валюты определяется двумя счетами платежного баланса - счетом текущих операций и финансовым счетом. Активное участие национальных и зарубежных финансовых институтов на валютном рынке позволяет сглаживать сезонные колебания курса. Наличие дополнительных механизмов - таких как бюджетное правило - сглаживает колебания курса, связанные с ценами ресурсов на мировом рынке (например, нефть, медь и другие)", - говорится в докладе.

Денежно-кредитная политика и сейчас, после введения капитальных ограничений, продолжает влиять на курс рубля, но с большим лагом и более опосредованно - через динамику спроса на импортные товары, тогда как спрос на финансовые инструменты становится менее значимым, пишет ЦБ.