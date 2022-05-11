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11 мая 2022 года 10:32
Российская промышленность в апреле - мнения экспертов
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YAY\ТАСС
11 мая. FINMARKET.RU - Данные по российской промышленностью за апрель Росстат объявит только в начале июня. А пока об апрельских итогах промпроизводства можно судить по косвенным индикаторам, причем экспертные оценки прямо противоположные: от спада на 1,5%, на что указывают в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, до роста на 4%, как свидетельствует индекс Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), пишет "Независимая газета". ИНП РАН обнародовал данные, из которых следует, что в апреле впервые за последние 12 месяцев в российской промышленности мог произойти спад - он оценивается в 1,5% по сравнению с апрелем 2021 года. Судя по методике исследования, минус получился прежде всего за счет добычи нефти и газового конденсата, погрузки на железнодорожном транспорте, производства дизельного топлива. Одновременно с этим Институт проблем естественных монополий сообщил, что рассчитываемый им индекс ИПЕМ-производство вырос в апреле на 4,3% к апрелю 2021 года. А за январь-апрель рост в годовом выражении составил 6,9%. Помимо этого в Институте им. Гайдара в ходе конъюнктурных опросов промпредприятий выявили в апреле всплеск оптимизма. "В апреле Индекс оптимизма вопреки пессимистичным ожиданиям вырос после рекордного мартовского провала", - сообщает завлабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло. Иные акценты - в мониторинге деловой активности производственного сектора РФ, который публикует исследовательская организация Markit, входящая в S&P Global. Сезонно скорректированный Индекс S&P Global PMI обрабатывающих отраслей России в апреле составил 48,2 пункта по сравнению с 44,1 пункта в марте. С одной стороны, это улучшение. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже - на замедление. И хоть сейчас значения индекса в зоне "замедления", однако ситуация начинает выравниваться. О противоречиях в отечественной индустрии можно судить и по отдельно взятому автопрому. Можно предположить, что апрель тоже будет для отрасли кризисным месяцем. По Росстату, в марте выпуск легковых автомобилей в РФ уже сократился в годовом выражении почти на 72%. Затем, в апреле, как сообщал в середине месяца "Автостат", подавляющее большинство российских автозаводов находились "в простое". Но одновременно с этим отрасль готовится к локальным прорывам. В конце лета могут презентовать первый российский внедорожник класса люкс, сообщили в Минпромторге.
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Ключевые слова: Россия, промпроизводство
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