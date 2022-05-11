С начала года в РФ закрылось более трети кинозалов

11 мая. FINMARKET.RU - Уход из России западных кинопроизводителей поставил под угрозу индустрию кинопроката, полностью ориентированную на иностранное кино. По оценкам участников рынка, без срочных мер господдержки в ближайший месяц начнут закрываться, входящие в крупнейшие сети, пишет "Российская газета"

По данным Ассоциации владельцев кинотеатров, на 1 января 2022 года в России работал 2161 кинотеатр (5709 кинозалов). Уже в марте падение финансовых показателей к аналогичному периоду 2021 года составило 44% по сборам и 49% по зрителям, а к марту 2019 года - 54% и 59% соответственно.

Это уже привело к закрытию кинозалов - на 18 апреля в стране зарегистрировано 3633 кинозала (работающим считается зал, где прошел хотя бы один сеанс за отчетные сутки). Таким образом к середине апреля закрытыми оказались 36,4% кинозала в стране.

Основной причиной нехватки репертуара стал уход крупных международных кинопрокатчиков из России. Индустрия ориентировалась на 8-10 премьер еженедельно. При этом, по словам источника "РГ" в индустрии, российское кино концентрировалось на зимнем периоде, когда за счет длинных выходных удавалось обеспечить максимальные сборы.

В остальное время репертуар заполнялся преимущественно международными релизами. В результате сейчас сложилась ситуация, когда кинотеатрам в предстоящий летне-осенний период нечего показывать.

По словам управляющего партнера киносети С5, члена совета Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, до декабря 2022 года чистый операционный убыток индустрии составит 11,5 млрд рублей. "Основная проблема - нехватка оборотов в течение ближайшего полугода для покрытия текущих расходов. И кредитными деньгами этот вопрос не решить, так как все кинотеатры уже закредитованы по программе господдержки кино, да и ни один банк сейчас не будет кредитовать убыточный бизнес", - сообщил он.

Выходом из сложившейся ситуации участники рынка считают срочные меры господдержки. В частности, среди предлагаемых мер есть субсидии на фонд оплаты труда, арендных платежей, коммунальных расходов, оплату проката российских фильмов по методике 2020 года (в объеме не менее 6,5 млрд рублей на период до 1 сентября).