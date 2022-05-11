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11 мая 2022 года 09:30
Бизнес раскритиковал поправки к закону "О персональных данных"
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DPA/ТАСС
11 мая. FINMARKET.RU - Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) раскритиковала поправки к закону "О персональных данных", по которым все их операторы должны подключиться к системе обнаружения кибератак. Согласно предложенным поправкам, все операторы персональных данных обязаны информировать органы власти о любых утечках личной информации граждан, а также подключиться к госсистеме обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). РАЭК предлагает исключить норму о подключении операторов к ГосСОПКА, пишет "Коммерсант". "Это потребует от операторов существенных затрат на строительство защищенных каналов связи со средствами криптографической защиты, причем коснется и всех бюджетных организаций",- отмечается в письме. Утечки персональных данных по большей части происходят в результате действий злоумышленников из числа сотрудников, а не хакеров извне, подчеркивают в РАЭК. Неясно также, какое отношение к личной информации граждан имеет Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ, оператор ГосСОПКА), вопросы обработки персональных данных находятся в компетенции Роскомнадзора, поясняют в ассоциации. В Минцифры между тем уверены, что НКЦКИ "показал свою эффективность" в последние два месяца, "персональные данные требуют надежных механизмов защиты, поэтому требования по взаимодействию операторов персональных данных с ГосСОПКА обоснованны". Опасения РАЭК в отношении финансовых затрат при подключении к ГосСОПКА "стоит проработать напрямую с НКЦКИ", добавили в министерстве, отметив, что есть разные способы взаимодействия, в том числе "не влекущие расходы".
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