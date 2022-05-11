Россияне не могут заплатить налоги с зарубежных доходов

11 мая. FINMARKET.RU - Российские налоговыене могут заплатитьс зарубежных доходов из-за отказов банков США и стран Евросоюза в переводе средств с иностранных счетов на российские. Об этом "Ведомостям" сообщили эксперты из ведущих консалтинговых компаний, а также россияне, лично столкнувшиеся с такой проблемой. Трудности с уплатой налогов в российский бюджет, по словам консультантов, также есть у иностранцев, которые были налоговыми резидентами России и уехали из страны.

Дело не в том, что зарубежные банки специально блокируют операции по переводу средств в Россию для уплаты налогов, - проблема связана с ограничениями против любых транзакций с российским или околороссийским "шлейфом", говорит партнер КПМГ Донат Подниек. По его словам, потери российского бюджета - это в данном случае не столько причина, сколько актуальное следствие этих барьеров. Декларационная кампания уже завершилась, а платежи с зарубежных доходов во многих случаях технически невозможны, напомнил он: никто не хочет получить статус неплательщика и столкнуться со штрафами.

Проблема не связана с особой политикой той или иной страны, сложности возникают скорее в связи с практикой конкретных банков, отметил директор департамента налогов и права компании "Делойт и Туш" Леонид Печерников. Например, подобные ограничения наблюдаются со стороны некоторых швейцарских банков, добавил он.

Собеседник "Ведомостей", лично столкнувшийся со сложностями в переводе средств, в числе банков, которые отказываются проводить платежи в Россию, называет испанские Santander, Caixa и BBVA. Более того, некоторые иностранные банки после его требования предоставить официальное обоснование отказа в переводе и взаимодействия с его адвокатом согласились на перевод, но не более 1000 евро в месяц.

Банки разных стран вводят требования даже жестче, чем предусмотренные санкциями правила, и платежи в Россию серьезно анализируются из-за внутренних политик комплаенса, пояснила партнер ЕY Мария Фролова.

Выходом из ситуации, считает Подниек, могло бы стать предоставление налогоплательщикам отсрочки в уплате НДФЛ с доходов, зачисленных на счета в банках, не осуществляющих переводы в РФ. Партнер практики налогообложения физических лиц "Технологии доверия" (бывшая PwC в России) Карина Худенко говорит, что в крайнем случае всегда можно уплатить налог из средств, хранящихся в России. Ситуации, когда большая часть доходов получена за рубежом, а в России нет рублевых счетов, скорее исключения.