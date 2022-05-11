Банковские комиссии за оплату связи предлагают ограничить 1%

11 мая. FINMARKET.RU - Минцифры просит ЦБ и Минэкономразвития зафиксировать комиссии, которые сотовые операторы платят банкам за прием платежей, на уровне 1%. Это следует из письма замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрия Кима, пишут "Известия" . Речь идет о приеме и переводе на счета операторов платежей за услуги связи, "в том числе с использованием электронного средства платежа", уточняется в обращении. Под такими средствами подразумеваются, в первую очередь, мобильные приложения кредитных организаций и их сайты, объяснил изданию источник, близкий к одной из структур.

Реализовать эту меру Минцифры предлагает, расширив принятое в марте решение совета директоров ЦБ - оно ограничивает 1% комиссии при оплате услуг в сфере связи, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма, а также перевозки пассажиров с банковских карт. Срок действия этого решения - с 18 апреля по 31 августа 2022 года. Но оно затрагивает только платежи с использованием карт -за оплату из приложения или на сайте банка без ввода реквизитов карты в таком случае будет выше, объяснили в Минцифры. Министерство предлагает установить единое комиссионное вознаграждение по платежам за услуги связи вне зависимости от использования платежных карт, сообщили "Известиям" в пресс-службе.

По данным Минцифры, в крупных банках средний размер комиссионного вознаграждения по платежам за услуги связи составляет более 1,1%. Объем платежей операторов связи за 2021 год составил более 1 трлн рублей, отмечают в ведомстве. Величина комиссионного вознаграждения за этот период превысила 12 млрд рублей - при этом из них более 9 млрд было уплачено по ставке 1,1 % или выше. При ограничении максимального размера комиссии до 1% экономия для операторов связи на период с 18 апреля 2022 г. по 31 августа 2022 составила бы около 500 млн рублей, подсчитали в Минцифры.

По словам источника, близкого к одному из операторов, плата банкам за эквайринг в среднем достигает 1,4-1,5% от суммы платежа. В большинстве случаев текущая комиссия достигает от 1,6 до 2,7% в зависимости от величины платежа, уточнил директор по продуктовой стратегии "Группы Т1" Сергей Иванов.

Таким образом, исходя из данных Минцифры и участников рынка, сокращение ставки до 1% позволило бы операторам сэкономить на эквайринге как минимум 2,6-5,7 млрд рублей в год (в случае, если бы фиксированная ставка действовала бы в течение всего периода), подсчитали "Известия".