.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
06 мая 2022 года 09:45
Генпрокуратуре объяснили подорожание продуктов
|1
Кирилл Кухмарь/ТАСС
6 мая. FINMARKET.RU - Крупнейшие производители направили в Генпрокуратуру пояснения, почему они не снижают цены на продукты, несмотря на укрепление рубля, пишут "Известия". Как выяснилось, причинами происходящего бизнес называет подорожание логистики вчетверо и значительное увеличение стоимости компонентов во всем мире - в частности, упаковки. (...) Ранее данные о поставщиках, которые отказываются снижать цены на фоне стабилизации валютного курса, у торговли запросила Генпрокуратура". Продукты дорожают во всем мире, указали бизнесмены: в марте индекс цен продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН вырос на рекордные 12,6%. В условиях усугубляющихся транспортных проблем в мире поставщики фиксируют и подорожание логистики: стоимость доставки продуктов из ЕС выросла с 3 тыс.евро до 12 тыс. евро за фуру, указано в письме компаний, с которым ознакомились "Известия". Бизнес указал и на подорожание кредитов: компании получают оборотные средства со ставкой до 25% (в феврале она была около 7–10%). При этому торговые сети расплачиваются с поставщиками не очень оперативно — в течение 40 дней, а это усугубляет риск кассовых разрывов, сказано в письме. Власти могут потребовать снизить цены на отдельные товары, если это объективно возможно, сказал "Известиям" управляющий партнер консалтинговой компании B&C Agency Иван Самойленко. Это потребует анализа затрат производителей: если действительно траты на логистику выросли и завод пошел на сокращение маржи, чтобы удержать цены в приемлемых рамках, то никаких санкций не будет, уверен эксперт.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
Alex 06.05.2022
Эти обьясне5ия никому не нужны. Нужно снижение цен
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.