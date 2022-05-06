Генпрокуратуре объяснили подорожание продуктов

6 мая. FINMARKET.RU - Крупнейшие производители направили в Генпрокуратуру пояснения, почему они не снижаютна, несмотря на укрепление рубля, пишут "Известия". Как выяснилось, причинами происходящего бизнес называет подорожание логистики вчетверо и значительное увеличение стоимости компонентов во всем мире - в частности, упаковки. (...) Ранее данные о поставщиках, которые отказываются снижать цены на фоне стабилизации валютного курса, у торговли запросила Генпрокуратура".

Продукты дорожают во всем мире, указали бизнесмены: в марте индекс цен продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН вырос на рекордные 12,6%. В условиях усугубляющихся транспортных проблем в мире поставщики фиксируют и подорожание логистики: стоимость доставки продуктов из ЕС выросла с 3 тыс.евро до 12 тыс. евро за фуру, указано в письме компаний, с которым ознакомились "Известия".

Бизнес указал и на подорожание кредитов: компании получают оборотные средства со ставкой до 25% (в феврале она была около 7–10%). При этому торговые сети расплачиваются с поставщиками не очень оперативно — в течение 40 дней, а это усугубляет риск кассовых разрывов, сказано в письме.

Власти могут потребовать снизить цены на отдельные товары, если это объективно возможно, сказал "Известиям" управляющий партнер консалтинговой компании B&C Agency Иван Самойленко. Это потребует анализа затрат производителей: если действительно траты на логистику выросли и завод пошел на сокращение маржи, чтобы удержать цены в приемлемых рамках, то никаких санкций не будет, уверен эксперт.