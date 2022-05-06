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06 мая 2022 года 09:26
Минстрой предлагает ввести параллельное проектирование и строительство
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Сергей Карпухин/ТАСС
6 мая. FINMARKET.RU - Для сокращения инвестиционно-строительного цикла Минстрой предлагает законодательно зафиксировать возможность параллельного проектирования и строительства, сообщает "Коммерсантъ". Такая опция появится за счет деления всех работ на стадии, по каждой из которых можно получать отдельное заключение экспертизы и разрешения на строительство. Предлагается также распространить возможность экспертного сопровождения проектной документации на предпроектную стадию — для снижения рисков ошибок и перепроектировки. Участники рынка ожидают, что новшества позволят начинать строительство раньше. Как отмечают в Главгосэкспертизе, параллельное проведение экспертизы и осуществление строительства, когда одна стадия уже оценена экспертными организациями, а следующие проектируются, "позволит значительно сократить сроки реализации инвестпроектов", пишет "Ъ"..
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Ключевые слова: РФ, строительство
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