Минстрой предлагает ввести параллельное проектирование и строительство

6 мая. FINMARKET.RU - Для сокращения инвестиционно-строительного цикла Минстрой предлагает законодательно зафиксировать возможность параллельного проектирования и строительства, сообщает "Коммерсантъ". Такая опция появится за счет деления всех работ на стадии, по каждой из которых можно получать отдельное заключение экспертизы и разрешения на. Предлагается также распространить возможность экспертного сопровождения проектной документации на предпроектную стадию — для снижения рисков ошибок и перепроектировки. Участники рынка ожидают, что новшества позволят начинать строительство раньше.

Как отмечают в Главгосэкспертизе, параллельное проведение экспертизы и осуществление строительства, когда одна стадия уже оценена экспертными организациями, а следующие проектируются, "позволит значительно сократить сроки реализации инвестпроектов", пишет "Ъ"..