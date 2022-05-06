Минфин хочет изменить принцип распределения налога на прибыль по регионам

6 мая. FINMARKET.RU -готовит поправки в законодательство, согласно которым изменится принцип распределения налога на прибыль, пишут "Известия" . Это коснется компаний с головным офисом и обособленными подразделениями в разных регионах. Предполагается, что в бюджеты субъектов, где сосредоточены производства, теперь будет поступать больше отчислений от налога на прибыль.

Текущий принцип расчета налога на прибыль таков, что компания платит 20% от полученной прибыли в бюджет: 3% - в федеральный, 17% - в региональный. Если обособленных организаций несколько, части распределяются исходя из фонда оплаты труда или численности сотрудников. Выбор - за налогоплательщиком.

Однако проблема в том, что в большинстве производственных компаний головной офис находится в Москве, а предприятие - в другом регионе. Но ФОТ в головном офисе выше из-за высоких зарплат топ-менеджмента. И большая часть налога уходит в бюджет Москвы. Таким образом, предложение Минфина связано с желанием более справедливого распределения средств по принципу "где производство и руки - там и деньги".

Дискуссия относительно темы пересмотра методологии межрегионального распределения корпоративной прибыли выходит, по сути, на финальную стадию, заявляет эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.

По его словам, предпосылкой к пересмотру действующей модели распределения прибыли фактически выступило прекращение функционирования со следующего года института консолидированной группы налогоплательщиков (КГН), более-менее успешно решавшего вопрос децентрализации налоговых отчислений по налогу на прибыль в рамках холдинговых образований. Как считает эксперт, предложенная Минфином модель представляется сбалансированной. Он отмечает важный момент в части дискуссионных вопросов оценки выпадающих налоговых доходов одних регионов в пользу других.

Не все эксперты считают, что произойдет глобальное перераспределение налоговых потоков, и для регионов ничего не изменится. И не все крупные компании переведут

Другие эксперты не исключают, что предложенные изменения помогут перераспределить собранный налог на прибыль из регионов с высокими зарплатами в регионы с более низкими зарплатами. Новый способ перераспределения налога на прибыль поможет регионам, где больше всего сконцентрированы производства и больше занято сотрудников, считают они.