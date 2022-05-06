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06 мая 2022 года 09:00
Потребители смогут отказаться от навязанных услуг
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Станислав Красильников/ТАСС
6 мая. FINMARKET.RU - Утвержден список недопустимых условий в договорах с потребителями. Соответствующие поправки в закон "О защите прав потребителей" публикует сегодня "РГ". Например, к недопустимым отнесены условия, которые "обусловливают приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг)". Проще говоря, речь о навязанных услугах. Самый простой пример: когда банк требует при выдаче кредита заключить еще и договор личного страхования. Были случаи, когда при покупке в кредит автомобиля банкиры заставляли гражданина заключить еще договор на услуги ВИП-сопровождения. Также теперь запрещено требовать от клиента персональные данные, когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством. Не хочет человек называть свое имя, когда имя необязательно, его право. Сделка все равно должна состояться. Закон предусматривает сроки компенсации потребителям убытков, возникших из-за включения в договор неправомерных условий. Требования о возмещении убытков подлежат удовлетворению в течение 10 дней со дня их предъявления потребителем.
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Ключевые слова: РФ, потребители, услуги, закон
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