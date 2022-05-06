Потребители смогут отказаться от навязанных услуг

6 мая. FINMARKET.RU - Утвержден список недопустимых условий в договорах с потребителями. Соответствующие поправки в"О защите прав потребителей" публикует сегодня "РГ".

Например, к недопустимым отнесены условия, которые "обусловливают приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг)". Проще говоря, речь о навязанных услугах. Самый простой пример: когда банк требует при выдаче кредита заключить еще и договор личного страхования. Были случаи, когда при покупке в кредит автомобиля банкиры заставляли гражданина заключить еще договор наВИП-сопровождения.

Также теперь запрещено требовать от клиента персональные данные, когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством. Не хочет человек называть свое имя, когда имя необязательно, его право. Сделка все равно должна состояться.

Закон предусматривает сроки компенсации потребителям убытков, возникших из-за включения в договор неправомерных условий. Требования о возмещении убытков подлежат удовлетворению в течение 10 дней со дня их предъявления потребителем.