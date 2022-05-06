.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Глава Еврокомиссии заявила, что согласование санкций против РФ может потребовать больше времени, чем ожидалось
06 мая 2022 года 08:50
Оптимизм промышленников РФ и ЕС сравнялся
|0
DPA/TASS
6 мая. FINMARKET.RU - Институт Гайдара (ИЭП) представил обновленное сравнение индексов промышленного оптимизма компаний России и стран ЕС, пишет "Коммерсантъ". В апреле индекс ЕС несколько снизился, а РФ - отскочил от уровня провального марта. В итоге они сравнялись, выйдя в незначительный плюс, то есть ситуацию в российской и европейской промышленности представители предприятий оценивают схоже. Самый высокий уровень оптимизма наблюдается в шведской промышленности, самый низкий - в польской. Инфляционные ожидания у российских предприятий по сравнению с мартом они снизились сразу на 25 пунктов, в ЕС они продолжили усиливаться, прибавив три пункта. "Со времен локального ковидного минимума в мае 2020 года этот показатель в промышленности стран зоны евро демонстрировал довольно устойчивый рост, увеличившись на 70 пунктов и регулярно обновляя рекорды", - отмечает заведующий лабораторией конъюнктурных опросов ИЭП Сергей Цухло.
.
Ключевые слова: РФ, ЕС, промоптимизм
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.