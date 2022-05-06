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06 мая 2022 года 08:50

Оптимизм промышленников РФ и ЕС сравнялся

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DPA/TASS
DPA/TASS
6 мая. FINMARKET.RU - Институт Гайдара (ИЭП) представил обновленное сравнение индексов промышленного оптимизма компаний России и стран ЕС, пишет "Коммерсантъ". В апреле индекс ЕС несколько снизился, а РФ - отскочил от уровня провального марта. В итоге они сравнялись, выйдя в незначительный плюс, то есть ситуацию в российской и европейской промышленности представители предприятий оценивают схоже. Самый высокий уровень оптимизма наблюдается в шведской промышленности, самый низкий - в польской. Инфляционные ожидания у российских предприятий по сравнению с мартом они снизились сразу на 25 пунктов, в ЕС они продолжили усиливаться, прибавив три пункта. "Со времен локального ковидного минимума в мае 2020 года этот показатель в промышленности стран зоны евро демонстрировал довольно устойчивый рост, увеличившись на 70 пунктов и регулярно обновляя рекорды", - отмечает заведующий лабораторией конъюнктурных опросов ИЭП Сергей Цухло.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  ЕС,  промоптимизм

 
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