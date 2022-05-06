Компании массово регистрируются при Минцифры из-за льгот для IT-бизнеса

6 мая. FINMARKET.RU - Минцифры в ближайшее время планирует пересмотреть реестр аккредитованных компаний, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (IT), сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники. Но многие из вновь аккредитованных в реестре Минцифры компаний явно непрофильные для отрасли. Пересмотр реестра и процедуры аккредитации необходим, чтобы исключить злоупотребления новыми преференциями со стороны компаний, отмечают эксперты. Пока конкретные предложения по изменению требований для компаний, претендующих на включение в реестр, в Минцифры не обсуждались. Исключать уже аккредитованные компании из реестра не планируется, но требования для получения льгот могут быть изменены, рассказал источник, близкий к Минцифры.

Компании, включенные в реестр, могут претендовать на некоторыедля IT-специалистов, анонсированные премьер-министром России Михаилом Мишустиным 2 марта. В предложенный пакет мер вошли, в частности, освобождение IT-компаний от уплаты налога на прибыль на три года, кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке не выше 3%, а также льготная ипотека для IT-специалистов и освобождение их от призыва. Но правительство пока разработало и утвердило параметры не для всех анонсированных мер поддержки. Утверждены лишь требования к освобождению специалистов от срочной службы в Вооруженных силах и параметры льготной ипотеки под 5% (последние правительство утвердило 4 мая). До конца 2024 г. ожидается выдача около 50 000 таких ипотечных кредитов, заявлял Мишустин.

С тех пор как новые меры поддержки были анонсированы, количество заявок на аккредитацию в реестре (IT-компаний) резко возросло, подтвердил представитель Минцифры. Судя по данным обновлений реестра, за последние два месяца в него добавилось более 10 000 организаций и на 5 мая количество аккредитованных юрлиц достигло 25 304 организаций. "Если ранее в среднем поступало около семи заявлений в день, то сейчас – более 250", – уточнил собеседник.