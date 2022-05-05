Российский бизнес сохраняет приверженность зеленому пути

5 мая. FINMARKET.RU - Кризисные явления в экономике задели глобальные экотренды. Еще недавно приоритет устойчивого развития и ESG-повестки (внедрения современных стандартов в сфере экологии, социальной политики и корпоративного управления) казался неоспоримым. Сейчас, когда многие страны - ив их числе - "тушат пожар" в экономике, экологические задачи отодвигаются на второй план. Однако, как показало заседание Комитета по экологии и охране окружающей среды Ассоциации менеджеров России (АМР), стратегически российскийсохраняет приверженность зеленому пути, пишет "Независимая газета"

"Буквально 2-3 месяца назад тема экологии в контексте устойчивого развития, ESG-повестки стояла во главе угла на всех мировых форумах, всех встречах глав государств. Сейчас Россия столкнулась с так называемой культурой отмены. Сама концепция устойчивого развития немного зашаталась. Из страны стали уходить западные компании - не только модные бренды, а производители техники и оборудования, которое нужно обслуживать, - отметила директор департамента внешних коммуникаций En+ Group, председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды АМР Ольга Санарова. - Останутся ли ресурсы на экологические проекты у российского бизнеса, который сейчас решает множество других задач: как восстановить цепочку поставок и достать вменяемые заемные средства? Будет ли вообще тема экологии востребована у их потребителей и общественности?"

По мнению ассоциированного партнера EY, руководителя группы по оказанию услуг в области устойчивого развития в России Сергея Даймана, в изменившихся условиях не приходится ждать спокойного развития практик устойчивого развития. Но вместе с тем экологическая повестка никуда не денется, уверен эксперт.

Старший юрист Baker McKenzie Роман Ишмухаметов отмечает, что на глобальном уровне число проектов в области возобновляемой энергетики и водорода продолжает расти. Международные компании активизируют проекты по улавливанию и захоронению углерода (CCS), в том числе с выпуском углеродных единиц. У российского бизнеса сохраняется интерес к теме ESG - как общего плана, так и на уровне конкретных проектов и решений. Например, российские компании изучают возможность приобретения углеродных единиц на международных добровольных рынках, планируют климатические проекты в рамках российской системы.