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05 мая 2022 года 10:20
За квартал рост числа пойманных коррупционеров составил 20%
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Сергей Карпов/ТАСС
5 мая. FINMARKET.RU - В 1-м квартале 2022 года в России выявили 2084 случая получения взятки. Это на 20% больше прошлогодних показателей за соответствующий период, следует из данных Генпрокуратуры России, пишут "Известия". Число выявленных взяток растет уже несколько лет: с 2017 по 2021 гг. число уголовных дел по ст. 290 УК РФ (получение взятки) увеличилось с 3188 до 5020 - то есть на 57,5%, а по ст. 291 (дача взятки) - с 2272 до 4499. Динамика связана с улучшением работы сотрудников правоохранительных органов, считает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. В дальнейшем количество фиксируемых преступлений будет только увеличиваться, отметил он. По словам Кабанова, наибольшую сложность вызывает раскрытие взяток в особо крупном размере, поскольку в таких преступлениях часто бывают замешаны высокопоставленные лица. Мелкое взяточничество более распространено и раскрывается легче. Как ранее сообщали в Генпрокуратуре, размер взятки не превышает 10 тыс. рублей в каждом третьем случае. Борьба с коррупционерами стала как никогда актуальной, поскольку в период санкций взятничество может нанести сильный удар по внутренней стабильности, отмечают эксперты.
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Ключевые слова: РФ, Генпрокуратура, коррупционеры
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