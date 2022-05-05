.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
05 мая 2022 года 09:57
Самозанятые начали активно интегрироваться в крупный и средний бизнес
|0
Михаил Джапаридзе/ТАСС
5 мая. FINMARKET.RU - Самозанятые начали активно интегрироваться в бизнес-процессы средних и крупных предпринимателей. Для самих самозанятых - это возможность получении более высоких и стабильных доходов, а для бизнеса - возможность привлечения хороших специалистов на более выгодных для себя условиях, пишет "Российская газета". Как утверждается в исследовании Центра изучения и мониторинга эффективности мер социально-экономической поддержки промышленности и предпринимательства "Локомотивы Роста" при Финансовом университете при правительстве РФ, представители крупного бизнеса сегодня чаще всего используют результаты труда самозанятых в области разработок, развития, тренингов и обучения. А среднему бизнесу интересны в первую очередь возможность воспользоваться услугами сертифицированных специалистов, а также получить доступные комплектующие и сырьевые заготовки для своих производств. По мнению доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" Людмилы Ивановой-Швец, бизнес все активнее включается в сотрудничество с самозанятыми, так как видит для себя определенные плюсы. "Такое взаимодействие гораздо проще оформляется: не нужно тратить время на подготовку, оформление, обсуждение договора, как с другими юридическими лицами, это самозанятому не нужно. Бизнесу не надо оформлять на работу сотрудника, вести бухгалтерию и платить за него налоги. А для самозанятых тоже выгодно сотрудничать с бизнесом, так как объемы заказов больше, чем с физическими лицами. Правда, налог при взаимодействии с бизнесом 6%, а с физлицами - 4%. Но процент совсем незначительный, и объем заказов дает больше выгод и возможность долгосрочного сотрудничества", - считает эксперт. По подсчетам Финуниверситета, основанным на статистике ФНС, сегодня в России уже более 4,5 млн самозанятых, около 1 млн - только в Москве В условиях колеблющегося спроса и жестких антироссийских санкций бизнес вынужден искать более гибкие формы сотрудничества.
.
Ключевые слова: Россия, самозанятые, бизнес, интеграция
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.