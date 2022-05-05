Апрельские продажи авто упали почти в 3 раза

5 мая. FINMARKET.RU - В апреле по сравнению с мартомновых легковых автомобилей упали в 2,9 раза - до 27,2 тыс. машин, следует из расчетов "Коммерсанта" на основании данных "Автостата". Аналитическое агентство ориентируется на информацию АО "Электронный паспорт" - то есть фактически речь идет о регистрациях автомобилей. Данные о продажах автоконцернов будут раскрыты в статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В марте данные АЕБ и "Автостата" довольно сильно расходились, в позапрошлом месяце было продано 55,1 тыс. легковых и легких коммерческих авто (падение на 63% год к году), при этом зарегистрировано 78,9 тыс. только легковых. Но в статистике АЕБ за отдельные месяцы не отражены продажи BMW и Mercedes-Benz, которые отчитываются только поквартально. Кроме того, в недельной статистике "Автостата" выпадают даты 1-3 апреля и учитывается 1 мая.

Согласно данным "Автостата", спрос нак концу апреля начал активизироваться. Так, в последнюю неделю месяца, с 25 апреля по 1 мая, объем зарегистрированных автомобилей вырос по сравнению с предыдущей неделей на 17% - до 7,7 тыс. машин. Рост наблюдался и на неделе, завершившейся 24 апреля (на 19%, до 6,6 тыс. штук). В дилере "Автодом" отметили снижение трафика автосалонов в апреле примерно на 70% по сравнению с мартом.

Результаты апреля значительно меньше предыдущих месяцев, когда в среднем за неделю продавалось более 15 тыс. машин в марте и более 20 тыс. машин в январе-феврале.

На сегодня большинство иностранных компаний, кроме китайских, официально объявили о приостановке продаж и производства в России. Традиционно отечественные автозаводы также сталкиваются с проблемами с выпуском из-за недопоставок компонентов. При этом спрос на автомобили начал активно сокращаться со второй половины марта.

Как считает Сергей Удалов из "Автостата", чтобы клиенты массово пошли в автосалоны, необходимо некое изменение ситуации или резкоецен.