Бизнес начал избавляться от торговых центров

5 мая. FINMARKET.RU - Собственники торговых центров начали активно продавать их., рассказал "Известиям" глава Союза ТЦ Булат Шакиров. По его словам, на рынке появилось около 100 объектов (всего вфункционирует около 3 тыс. торговых центров) - это в два-три раза больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Речь идет об объектах площадью в 10-50 тыс. кв. м. К примеру, площадь столичных "Европейского" или "Охотного ряда" составляет чуть больше 60 тыс. кв. м. По словам эксперта, предлагаемые покупателям торговые центры находятся в Москве и области, Санкт-Петербурге, Казани и других городах-миллионниках. Знаковые объекты в столице пока не выставляют на продажу, заметил Булат Шакиров.

Он отметил, что трафик в ТЦ сократился на 10% по отношению к прошлому году и на 25% - к позапрошлому. Дело в том, что в начале марта временно закрылись иностранные бренды - это около 30-40% арендаторов в ТЦ, которые теперь не работают. "А значит, доход торговых центров от продаж серьезно сократился", - заметил Шакиров. Кроме того, сказал он, уменьшилась сумма арендной платы. Так, арендаторы, которые взяли паузу в работе, теперь платят фиксированную сумму.

Но ТЦ не ориентированы на такую финансовую модель: значимая часть сетей в объектах не работает, в итоге резко сократились трафик и арендные платежи, резюмировал Шакиров.

Как сказали "Известиям" в Минпромторге, падение выручки торговых центров на данный момент не носит критический характер. А приостановившие деятельность компании, представляющие иностранные бренды, находятся в переговорном процессе с арендодателями. Некоторые бренды уже готовы вернуться к работе, как только настроят цепочки поставки товаров, например Ikea и Zara.

Однако ритейлеры, объявившие о временной приостановке работы, не спешат расторгать договоры аренды с торговыми центрами, сказала "Известиям" региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева. Она предположила, что можно ожидать возобновления работы в РФ основных международных брендов осенью 2022 года.