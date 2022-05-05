Закрытый реестр подсанкционных юрлиц РФ будет вести ФНС

5 мая. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет ограничивать доступ к информации в Едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ) и в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ресурс БФО) в отношении российских юрлиц, к которым применяются или в теории "могут быть применены" санкции. Соответствующий проект постановления разработало правительство, пишут "Ведомости"

Вести непубличныйюрлиц, которые нуждаются в сокрытии информации о себе, станет, но заявки на включение в него надо будет подавать через Минфин. Министерство, в частности, будет принимать решения о включении лиц в перечень в течение 30 дней после подачи ими специальных заявлений. Если санкции будут сняты, то в течение 30 дней эти лица должны сообщить об этом Минфину и тот исключит их из реестра.

Согласно постановлению правительства, предполагается несколько оснований для включения в реестр ФНС: это введение в отношении конкретногомер ограничительного характера, распространение на него косвенных санкций из-за нахождения под контролем лица, в отношении которого уже введены ограничения, и др. Белый дом предлагает включать в этот закрытый перечень и тех, в отношении кого есть угроза санкций.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что он подготовлен для "нивелирования последствий действия иностранных ограничительных мер".

Ранее доступ к сведениям в ЕГРЮЛе мог быть закрыт по запросу компаний в трех случаях: если в отношении юрлица действуют меры ограничительного характера иностранного государства, если это один из уполномоченных банков для гособоронзаказа или если юрлицо находится в Крыму или Севастополе (или если у организации есть там филиалы).

Ограничение раскрытия информации является одной из мер по нивелированию негативных последствий санкций, а также направлено на снижение риска введения дополнительных (в том числе "вторичных") санкций, сообщил "Ведомостям" представитель Минфина. По его словам, отличие нынешнего постановления от прежнего постановления 2019 г. в том, что будет сформирован перечень лиц, которые могут ограничивать раскрытие информации, действующим регулированием это не предусмотрено. Кроме того, регулирование будет распространяться на более широкий круг лиц и предоставлять дополнительные возможности нераскрытия (информация о филиалах в ЕГРЮЛ, отчетность в БФО), уточнил собеседник. Он подчеркнул, что процедура для лиц, в отношении которых могут быть введены санкции, исключает "возможности безосновательного ограничения раскрытия".