Перспективы Севморпути

4 мая. FINMARKET.RU - Антироссийские санкции не повлияли на перевозки по Северному морскому пути (СМП): в 2022 годупланирует перевезти по нему 32 млн т грузов. Об этом "Известиям" заявили в "Росатоме".

На фоне антироссийских санкций РФ и другие страны начинают искать иные пути для транспортировки грузов. Одной из таких альтернатив может стать Северный морской путь, проходящий в арктических водах РФ от Мурманска до Чукотки.

Как сообщили в пресс-службе "Росатома", грузопоток по СМП в последние годы стабильно растет: по итогам 2021 года общий объем перевозок по СМП составил 34,9 млн т, хотя плановое значение в паспорте федерального проекта "Развитие Северного морского пути" - 31 млн т; план в 2022 г. - 32 млн т.

При этом к 2024 году грузопоток по СМП должен вырасти в 2,5 раза и составить 80 млн т в год. В перспективе до 2030 года грузопоток может вырасти и до 110 млн т, уточнили в "Росатоме".

Говоря о том, как повлияет наСевморпути уход с российского рынка таких игроков, как крупнейшая в мире транспортная компания Maersk, в "Росатоме" заявили, что ни одна крупная транспортная иностранная компания не осуществляла перевозки по СМП.

Растет интерес Китая к Севморпути - Поднебесная регулярно осуществляет перевозки по этому маршруту. "Китайские коллеги считают СМП перспективным транспортным морским коридором", - резюмировали в корпорации. Китайская судоходная компания COSCO SHIPPING в период летне-осенней навигации 2020 года выполнила 11 рейсов в акватории СМП, а в 2021 году - уже 14.

Ледокольную проводку судов по Севморпути осуществляет "Атомфлот". Главное направление деятельности атомного ледокольного флота - обеспечение крупнейших арктических углеводородных проектов. Мегапроект "Ямал СПГ" стал драйвером развития инфраструктуры на Ямальском полуострове и в акватории СМП.

В Атомфлоте считают, что сезонная контейнерная линия в акватории СМП имеет все шансы работать на регулярной основе, но при условии обеспечения доставки грузов в обе стороны.

Говоря о влиянии санкций и запрета на поставки в РФ ряда комплектующих, в "Атомфлоте" заверили: "строительство всех атомных ледоколов обеспечено финансированием в полном объеме, который закреплен в контрактных обязательствах".

Профессор кафедры регионоведения международных отношений и политологии САФО Константин Зайков в беседе с "Известиями" отметил: главная задача правительства по СМП - обеспечить проводку караванов, поскольку в ближайшее время начнется "перестройка логики движения грузов".

По его словам, экспорт по СМП в основном шел в западном направлении, и в текущей ситуации необходимо будет поставки переориентировать на восток. Чтобы увеличить транзит и привлекательность СМП для иностранных компаний, нужно наладить инфраструктуру, коммуникации, обеспечить логистику. Это национальный приоритет, подчеркнул эксперт.