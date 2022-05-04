Что ожидает персонал российских аэропортов

4 мая. FINMARKET.RU - Поток пассажиров в российских аэропортах снижается, но увольнятьони пока не планируют, рассказали "Российской газете" представители воздушных гаваней. В расчете на благополучный летний сезон работников переводят на неполный день или в режим простоя. Однако увольнения неизбежны, считают в отрасли.

Почти полное прекращение зарубежных рейсов и режим запрета полетов в 11 аэропортов южных и центральных регионов страны привели к снижению пассажиропотока. Основной удар пришелся по аэропортам московского авиаузла. В регионах ситуация спокойнее, некоторыедаже нацеливаются на развитие.

Новый аэропорт Тобольска, который запустили в середине октября 2021 года, обслуживает пока всего три рейса - в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск от трех авиакомпаний. Сейчас возможность прямых перелетов сохраняется, а число сотрудников аэропорта соответствует штатному расписанию, рассказали представители аэропорта. Они нацелены на расширение маршрутной сети.

Снижение пассажиропотока на 11% за март 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года отметили в аэропорту Казани. За месяц была обслужена 221 тысяча пассажиров. В руководстве транспортного узла корреспонденту "РГ" заявили, что проводится активная работа по расширению маршрутной сети, ведутся переговоры, в том числе, с зарубежными перевозчиками. Так что пока сокращение персонала аэропорт не планирует.

Пока не планируют сокращать штат и в новосибирском аэропорту "Толмачево". Но как сообщили в пресс-службе, количество вылетов в марте 2022 года составило 2093, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В аэропорту Екатеринбурга "Кольцово" пассажиропоток в марте упал уже на 30%. Только из-за закрытия воздушного пространства над югом страны из Екатеринбурга не смогли улететь 29 тысяч человек, отметил руководитель пресс-службы "Кольцово" Андрей Клименских. Повлияло также закрытие полетов в Европу для отечественных авиакомпаний, но еще сказались сложности с авиапарком у перевозчиков. Удержать воздушную гавань от еще большего падения показателей помогло развитие полетных программ из Екатеринбурга в страны ближнего зарубежья - Армению, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.

Сложнее всего пришлось самым крупным аэропортам. Как рассказали в "Домодедово", в аэропорту уже разработан комплекс мер, направленных на оптимизацию затрат и сохранение рабочих мест в условиях финансового кризиса в авиаотрасли. Предполагается переход к неполной занятости и формирование сменных графиков, основанных на фактическом объеме перевозок.

Оптимизируют графики работы персонала с учетом сокращения загруженности и в аэропорту "Шереметьево". Производственная загрузка аэропорта сократилась на 70%. Пятую часть персонала в марте 2022 года перевели в режим простоя, рассказали в пресс-службе аэропорта. Работникам выплачивается две трети от оклада, рассчитанного за период простоя, за ними сохраняются рабочие места, условия по ДМС. Также обеспечивается возможность получения материальной помощи, возмещения платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях.