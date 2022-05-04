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04 мая 2022 года 08:58
Минэкономразвития выявило риски необеспеченных расходов регионов на 168 млрд руб.
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Артем Геодакян/ТАСС
4 мая. FINMARKET.RU - По итогам первых трех месяцев работы нового порядка оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов федеральных актов, в рамках которого теперь оценивается и нагрузка от них на региональные бюджеты, выявлены риски необоснованных расходов субъектов РФ на сумму 168 млрд руб., сообщили "Коммерсанту" в Минэкономразвития. Всего, по словам замглавы ведомства Сергея Галкина, в рамках ОРВ рассмотрено более 400 проектов актов федерального уровня — из них в 60 выявлены требования к региональным полномочиям. Большая часть из них нагрузку на бюджеты регионов не увеличивает — вся сумма потенциальных допрасходов пришлась на 13 проектов, которые в итоге получили отрицательное заключение. Необоснованными расходами в рамках ОРВ Минэкономразвития считает траты регионов и муниципалитетов, которые возникают из-за новых требований к осуществлению их полномочий без указания источников финансирования (например — трансфертов центра или снижения иных требований и высвобождения ресурсов). Об оценке таких рисков власти задумались в 2019 году, однако подготовлен этот механизм был в 2021 году. Тогда регионы представляли свои оценки подобных допрасходов. В Минэкономразвития поясняют, что инициативы, получившие отрицательное заключение по бюджетным причинам, "подлежат дальнейшей доработке его разработчиками для урегулирования возникших разногласий".
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