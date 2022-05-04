.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Минэкономразвития выявило риски необеспеченных расходов регионов на 168 млрд руб.
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

04 мая 2022 года 08:58

Минэкономразвития выявило риски необеспеченных расходов регионов на 168 млрд руб.

 0
Артем Геодакян/ТАСС
Артем Геодакян/ТАСС
4 мая. FINMARKET.RU - По итогам первых трех месяцев работы нового порядка оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов федеральных актов, в рамках которого теперь оценивается и нагрузка от них на региональные бюджеты, выявлены риски необоснованных расходов субъектов РФ на сумму 168 млрд руб., сообщили "Коммерсанту" в Минэкономразвития. Всего, по словам замглавы ведомства Сергея Галкина, в рамках ОРВ рассмотрено более 400 проектов актов федерального уровня — из них в 60 выявлены требования к региональным полномочиям.

Большая часть из них нагрузку на бюджеты регионов не увеличивает — вся сумма потенциальных допрасходов пришлась на 13 проектов, которые в итоге получили отрицательное заключение.

Необоснованными расходами в рамках ОРВ Минэкономразвития считает траты регионов и муниципалитетов, которые возникают из-за новых требований к осуществлению их полномочий без указания источников финансирования (например — трансфертов центра или снижения иных требований и высвобождения ресурсов). Об оценке таких рисков власти задумались в 2019 году, однако подготовлен этот механизм был в 2021 году. Тогда регионы представляли свои оценки подобных допрасходов.

В Минэкономразвития поясняют, что инициативы, получившие отрицательное заключение по бюджетным причинам, "подлежат дальнейшей доработке его разработчиками для урегулирования возникших разногласий".


Опубликовано Финмаркет
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    Россия,  регионы,  расходы

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.