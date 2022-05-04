Ритейлерам снимут лимит по доле рынка для покупки иностранных сетей

4 мая. FINMARKET.RU - Минпромторг предложил снять до 1 января 2023 г.по максимальной доле рынка для торговых сетей, которые собираются приобрести уходящие из России иностранные компании. Министерство уже подготовило и внесло в правительство соответствующий законопроект, сообщил "Ведомостям" представитель Минпромторга.

Изменения предлагается внести в ст. 14 закона о торговле, добавил он. Эта норма запрещает продуктовой сети совершать сделку по приобретению долей хозяйствующих субъектов на определенной территории, если ее товарооборот за предыдущий год превышает 25% в денежном выражении в границах этого субъекта (в том числе в пределах города, муниципального района или округа).

Проект сейчас дорабатывается правительством и в самое ближайшее время будет внесен в Госдуму, сообщил представитель Минпромторга. "Цель предлагаемого законопроекта - сохранить рабочие места для сотрудников торговых сетей, которые уходят с российского рынка", - отметил он.

Мера содержится в оперативном плане правительства по поддержке экономики в условиях санкций, сообщил "Ведомостям" источник, близкий к кабмину. "Ведомости" направили запрос в правительство.

Введение указанной временной нормы может предотвратить риски снижения доступности товаров и потерю созданных уходящими с рынка торговыми сетями рабочих мест, сообщил "Ведомостям" представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС), не уточнив, поддерживает ли ведомство предложение. Если сделка может привести к созданию или усилению доминирующего положения хозяйствующего субъекта, согласно закону о защите конкуренции, она нуждается в обязательном согласовании с ФАС, напомнили в антимонопольном ведомстве.

Предложение Минпромторга в первую очередь может быть использовано для приобретения крупнейшим по объему выручки продуктовым ритейлером на российском рынке X5 Group сети финских супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге, считает генеральный директор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров.

Принятие законопроекта может привести к рискам увеличения монополии, но на них можно пойти, когда речь идет об экономической безопасности страны, считает заведующий кафедрой конкурентного права РАНХиГС и экс-глава управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.