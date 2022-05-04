В мае Госдума может принять закон о внешнем управлении

4 мая. FINMARKET.RU - Госдума в мае в первом чтении может принять законопроект депутатов "Единой России" о внешнем управлении на иностранных предприятиях. Об этом "Известиям" сообщили в профильном комитете по собственности, земельным и имущественным отношениям.

Документом предлагается для защиты национальных интересов России закрепить в законодательстве механизм назначения внешнего управления для иностранных компаний. Эту информацию подтвердили в профильном комитете ГД по собственности, земельным и имущественным отношениям.

- Мы планируем рассмотрение этого законопроекта сразу после майских праздников. Думаю, что мы примем его в первом чтении, а потом будем дорабатывать. Потому что в окончательном чтении должен быть принят такой вариант законопроекта, который удовлетворит и бизнес, интересы трудовых коллективов, и государство, - сообщил "Известиям" глава комитета Сергей Гаврилов. По его словам, изучением вопроса внешнего управления комитет занимается с начала марта.

"Этот законопроект - продукт сложного творчества правительства, политических партий с учетом мнения бизнес-сообщества и профсоюзов. Изначально у нас было несколько других вариантов. Но у комитета в ходе диалога с правительством была позиция, что у нас есть три категории зарубежных инвесторов, которые по-разному себя ведут в условиях санкций", - сообщил парламентарий.

По его словам, первые остаются работать в России. Вторые - те, кто хотел бы остаться, поэтому им нужен переходный период, чтобы на время санкций оставить свой бизнес либо государству, либо другому менеджменту с возможностью вернуться. Третьи - просто хлопнули дверью и без всяких объявлений закрыли предприятия так, что их даже невозможно найти.

Согласно пояснительной записке законопроекта, которая имеется в распоряжении "Известий", внешнеена иностранных предприятиях может быть принято по решению суда. При этом иностранцы прямо или косвенно должны владеть более 25% акций, а сам бизнес - иметь существенное значение для обеспечения стабильности российской экономики. В числе критериев - производство товаров первой необходимости. Также речь идет об организациях, являющихся единственными производителями определенных видов продукции.

Поддерживают инициативу в большинстве фракций парламента и в бизнес-объединении "Опора России". Эксперты также полагают, что такой закон нужно как можно быстрее принимать, так как несколько сотен тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет без налогов.