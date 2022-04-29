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29 апреля 2022 года 11:33
На российском fashion-рынке появился первый локальный игрок
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Сергей Карпухин/ТАСС
29 апреля. FINMARKET.RU - На российском fashion-рынке, который с большой долей вероятности в этом году покинут многие международные бренды, появился первый локальный игрок, планирующий занять освобождающиеся ниши. Российская сеть "Стокманн" решила открывать магазины под собственными торговыми марками, пишет "Коммерсантъ". Компания рассчитывает открыть до 50 магазинов женской одежды Bellucci, а также отдельные точки под вывесками Aurana, Marco Di Radi, Peter Jorgen. Но сейчас основная проблема для запуска новых проектов в ритейле - низкая доступность кредитов из-за высоких ставок по процентам, говорят участники рынка. Это может стать ограничителем для открытия новых магазинов и закупки товара.
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