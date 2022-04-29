Предложение квартир выросло, спрос упал

29 апреля. FINMARKET.RU - В апреле существенно упална, при этомквартир выросло, сообщает аналитический центр компании "Жилфонд".

В апреле по сравнению с мартом средняя цена на вторичку увеличилась на 1-3% в разных регионах. Максимальное подорожание - в Москве, на 5%, в Санкт-Петербурге средняя цена на квартиры не изменилась. По данным Домклик, за последние 30 дней средняя стоимость недвижимости на вторичном рынке по всей России выросла на 3% - со 102 151 до 105 263 руб. за кв. м, пишет "Российская газета"

Количество активных объявлений о продаже вторичной недвижимости по России за последние 30 дней увеличилось на 4,7%. В Москве - на 2,1%, в Санкт-Петербурге - на 19%, в Новосибирске - на 10%.

При этом, как отмечают аналитики "Жилфонда", существенно снизилось количество конверсий предложений в реальные сделки. Так, в Новосибирске в апреле количество сделок сократилось на 38%. Хотя в прошлые годы в апреле наблюдался стабильный рост по сравнению с мартом - в 2021 году на 28,9%, в 2020 - на 27,8%.

Как отмечает директор "Жилфонда" Александр Чернокульский, количество сделок и с первичной, и со вторичной недвижимостью заметно выросло в марте, поскольку люди вкладывали деньги и реализовывали полученные ранее ипотечные решения, в апреле заметно пошло на спад. По мнению эксперта, предпосылок для того, чтобы покупательская активность в недвижимости снова начала расти, немного.

На первичном рынке стимулировать продажи планируется при помощи льготной ипотеки. А на вторичном существенную роль могут сыграть банки: сейчас обсуждается возможность продажи квартир вместе с ранее выданными на них ипотечными кредитами. Если банки согласуют такую процедуру, это даст хороший толчок и оживит рынок готовых квартир, считает Чернокульский.