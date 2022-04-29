Бизнесу удалось наладить поставки автозапчастей по ряду марок

29 апреля. FINMARKET.RU - Бизнесу удалось решить проблему прекращения поставок оригинальных запчастей по ряду марок автомобилей и дефицита некоторых деталей. Поставки аналогов в Россию наладили через Турцию, сообщили "Известиям" во Всероссийском союзе страховщиков. Там подчеркнули, что также прорабатывается доставка комплектующих через Казахстан.

Ранее наиболее популярными направлениями поставок запчастей раньше были Китай, Европа и Япония, однако в связи с ограничениями доставка из двух последних теперь невозможна и популярность запчастей из Поднебесной растет, рассказал директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК "МАКС" Иван Попов. Он подчеркнул, что параллельно открываются рынки Казахстана и Турции. Однако, по словам Попова, наиболее значительные сложности с поставками деталей остаются для BMW, Mercedes, Land Rover, Audi, а также автомобилей американского производства.

Запасные части для обслуживания и ремонта ранее выпущенной в обращение готовой продукции могут быть ввезены любыми лицами без представления таможенным органам документов о соответствии, напомнили "Известиям" в ФТС. Это позволяет делать соответствующее постановление правительства, действующее в условиях внешнего санкционного давления со стороны недружественных стран.

Если компания, отвечающая за конкретный бренд, отказывается поставлять запчасти для гарантийного или сервисного обслуживания в долгосрочной перспективе, то по такому бренду будет оперативно введен параллельный импорт, сообщили "Известиям" в Минпромторге. Эта процедура предполагает ввоз товаров в Россию без согласия владельцев торговых марок. Минпромторг уже составил список из около 200 брендов, среди которых автомобильные двигатели Cummins, Deutz, Kubota, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Toyota, Volvo и Scania.

Поставки запчастей также могут наладить через Казахстан, страны Кавказа и среднеазиатские государства, однако это потребует затрат на логистику; кроме того, количественно заместить прежний объем будет сложно, добавил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. По его мнению, решения вопроса не стоит ждать в ближайшие 2 месяца.

Налаживание новых каналов поставок запчастей, в том числе неоригинальных, должно позволить страховщикам соблюдать требования законодательства о восстановительном ремонте в рамках ОСАГО, включая сроки осуществления, сообщили в ЦБ.