Что изменится в жизни россиян с 1 мая

29 апреля. FINMARKET.RU - С 1 мая россиян ожидает ряд нововведений, в частности, новые детские выплаты, пишут "Известия" в традиционном обзоре. Новая выплата для малообеспеченных семей начнет действовать в России с 1 мая: ее смогут получить родители с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Таким образом, в России появится так называемая бесшовная система поддержки, охватывающая малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 3 до 17 лет. Кроме того, с начала месяца в некоторых школах перед началом недели будет звучать Гимн России, а бывшим членам летных экипажей и шахтерам увеличат пенсии.

С мая в России начнет действовать так называемая бесшовная система поддержки малообеспеченных семей с детьми. Она подразумевает, что граждане, которые нуждаются в поддержке, смогут получать ее на равных условиях вне зависимости от возраста ребенка.

Для этого вводится новая выплата, официально обратиться за которой можно будет с 1 мая. Она предназначена для семей с детьми от 8 до 17 лет. Сейчас родителей детей этого возраста могут получить пособие только при условии, если ребенка воспитывает один родитель или если родителю были назначены алименты.

Выступая в Совфеде в апреле этого года, замминистра труда Ольга Баталина сообщила, что с мая, таким образом, выплаты будут охватывать малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 3 до 17 лет.

Размер выплаты зависит от имеющегося дохода у родителей и рассчитывается с учетом величины прожиточного минимума на ребенка в регионе - выплата может составлять 50%, 75% или 100% от этой цифры.

В среднем по стране базовый размер выплаты (50%) составляет около 6 тыс. рублей. Если даже с учетом этой выплаты достаток семьи останется меньше установленного в регионе прожиточного минимума, ее поднимут до 75% регионального прожиточного минимума, а затем - до 100%. Это максимально возможный размер выплаты.

Новую выплату можно будет получить в случае, если семья постоянно проживает в России, а среднедушевой доход в расчетном периоде не превышает уровня прожиточного минимума, установленного в регионе. При этом у членов семьи старше 18 лет должен быть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

Кроме того, для того, чтобы оформить эту выплату, родитель и ребенок должны иметь российское гражданство(в случае со старым пособием это не было обязательным условием).

Для оформления выплаты необходимо будет подать заявление через госуслуги. Сделать это можно с мая, однако сама выплата выплачивается с апреля. Это значит, что после подачи заявления семьи получат выплаты и за май, и за апрель.

Прибавку к пенсии с мая должны получить бывшие члены экипажей самолетов гражданской авиации. Им пересчитают доплаты к выплатам. Право на ежемесячную выплату имеют мужчины, которые проработали в составе летных экипажей не менее 25 лет, для женщин этот срок составит 20 лет.

Также увеличат доплаты пенсионерам, которые не менее 25 лет работали в некоторых отраслях угольной промышленности, в частности тем, кто работал полный день на строительстве шахт или открытых горных работах.

И шахтеры, и работники гражданской авиации имеют собственные отраслевые фонды, которые пополняются за счет дополнительных отчислений добывающих или авиакомпаний. За счет этих фондов им и выплачиваются дополнительные средства, индексация которых традиционно приходится на 1 мая.

А вот работающие пенсионеры с начала месяца больше не смогут открыть больничный удаленно. Такая возможность для работающих людей в возрасте старше 65 лет была введена во время пандемии. Благодаря этому они могли уйти на самоизоляцию без приглашения врача.

Однако с 1 мая открыть листок нетрудоспособности по "пандемийным" правилам они уже не смогут - теперь для этого потребуется посетить врача или вызвать медика домой. Посетить поликлинику также придется для того, чтобы закрыть больничный.

Учебная неделя в некоторых школах с начала мая будет начинаться с церемонии поднятия государственного флага и исполнения Гимна России. О том, что такие рекомендации были направлены в школы, в апреле сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Позднее это может быть распространено на все учебные заведения.

"Направлены рекомендации в школы - каждый понедельник начинать учебу с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения Гимна. С мая - в пилотных школах, с сентября - во всех школах страны", - заявил Кравцов.

Ранее сообщалось, что в отдельных школах церемонию начали проводить уже в апреле.

В начале месяца россиян ждут традиционные майские праздники. В этом году в отличие от двух предыдущих, когда на май из-за пандемии приходились длинные праздники, несколько дней между ними официально останутся рабочими.

Впрочем, в федеральном Минтруде в середине апреля уточнили, что право ввести дополнительные нерабочие дни в том или ином субъекте остается за руководителями регионов.

Там, где будут придерживаться федерального календаря, нерабочими будут дни с субботы 30 апреля по 4 мая и с пятницы 7 по 10 мая.