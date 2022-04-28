Минфин поддержал предложения силовиков к закону о криптовалюте

28 апреля. FINMARKET.RU - Минфинподдержал ряд предложений силовых ведомств по доработке законопроекта о регулировании криптовалют. Свои отзывы на разработанный Минфиномо регулировании криптовалют представили МВД, Минэкономразвития, Минцифры, Минэнерго, Минюст, ФСБ, ФНС и Росфинмониторинг. Их инициативы представлены в сводной таблице замечаний к проекту, пишут "Известия"

Так, в ФСБ предложили обязать криптобиржи и криптокошельки представлять информацию правоохранительным органам наряду с судами, указано в сводке. Кроме того, служба выступила за согласование требований к хранению и защите информации об обороте крипты с уполномоченными органами. В ФСБ также указали на то, что законопроект обязывает биржи сообщать уполномоченному органу идентификационные признаки криптовалюты, но при этом не регламентирует их "состав, характер и порядок формирования", отмечено в документе.

В МВД считают, что в законопроекте не в полной мере урегулированы порядок исполнения биржами постановления суда об аресте криптовалюты и создание кошелька для хранения арестованных или конфискованных активов, следует из таблицы замечаний.

В ФНС предложили ужесточитькриптобирж и криптокошельков без лицензии. Таким организациям налоговая служба хочет полностью запретить рекламу на территории страны, сказано в отзыве службы.

Минфин согласился с позициями ФСБ, МВД и ФНС по перечисленным вопросам. Вместе с тем министерство не поддержало ряд инициатив силовиков и налоговиков, направленных на ужесточение регулирования криптовалют. Например, пока нет межведомственного консенсуса насчет определения майнинга.

Также министерство отклонилоФСБ по дополнительной регламентации криптокошельков и майнинговых пулов. Отверг Минфин и идею ФНС отразить в законопроекте порядок учета операций не только криптобирж, но и криптокошельков, а также порядок учета намайненной цифровой валюты.

Помимо этого, ФНС выступила за запрет для банков проводить операции купли-продажи цифровой валюты с нелицензированными криптобиржами и криптокошельками, а также с лицами, кому запрещено переводить деньги. Во втором случае речь, по сути, идет о том, что требования "антиотмывочного" законодательства должны распространяться на крипту, пояснил "Известиям" руководитель направления "Правовое развитие" ЦСР Максим Башкатов. Это предложение налоговой требует обсуждения, считают в Минфине.

В Госдуме ожидают внесения законопроекта в мае.