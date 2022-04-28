Банки израсходовали уже половину лимита льготной программы на оборот

28 апреля. FINMARKET.RU - Спрос малого и среднего бизнеса на оборотное кредитование по сниженной ставке оказался в 10 раз больше спроса на льготную программу на инвестиционные цели. Это следует из статистики выдач, предоставленной "Ведомостям" Банком России и Корпорацией МСП (КМСП).

В начале марта на фоне введения санкций Центробанк сообщил о запуске двух программ льготного кредитования малых и средних предприятий (МСП) – общий лимит фондирования по ним составил 675 млрд руб. Из них 340 млрд руб. отведено на программу оборотного кредитования (реализует ЦБ) и 335 млрд руб. – на расширенную программу стимулирования кредитования МСП на инвестцели (реализует ЦБ совместно с КМСП). По ним предприниматели могут получить краткосрочные (до одного года) и среднесрочные (до трех лет)по ставкам 15% для малого и 13,5% для среднего бизнеса.

За полтора месяца действия льготной программы оборотного кредитования ЦБ заключил договоры с 90 банками, которые выбрали уже почти половину лимита – 165,1 млрд руб., сообщил "Ведомостям" представитель регулятора. В ЦБ рассчитывают, что такими темпами лимит будет освоен до конца июня. Программа помимо выдачи льготных кредитов предусматривает возможность рефинансирования займов, выданных по плавающим ставкам, напомнили в Банке России.

В то же время по инвестпрограмме под поручительство КМСП одобрено более 500 кредитов на сумму 16 млрд руб., отмечает представитель КМСП. По его словам, пик востребованности программы придется на июнь, "так как сейчас бизнес ожидает стабилизации ситуации, понимания по рынкам сбыта и, соответственно, востребованности расширения своего производства в целях развития или импортозамещения ушедших иностранных компаний".

Спрос МСП на возвратные ресурсы для инвестцелей не восстановится даже при улучшении геополитической ситуации, считает генеральный директор Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) Владимир Буев. Значительное повышение спроса возможно на безвозвратное или «суперльготное» возвратное финансирование по ставке 2–5%, отмечает эксперт.

Особая востребованность оборотных средств связана еще и с подорожанием сырья и материалов, которые нужны бизнесу для ведения деятельности, добавляет доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.