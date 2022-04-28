Новая реальность авиаотрасли: на земле останется почти четверть пассажиров

28 апреля. FINMARKET.RU - Минтрансразработал и направил на ознакомление в авиакомпании программу развития авиаотрасли РФ до 2030 года, пишет "Коммерсантъ". На фоне постепенного сокращения парка иностранных самолетов ожидается снижение пассажиропотока.

Проект комплексной программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 года стоимостью 627 млрд руб., предполагает пополнение парка на 1 тыс. самолетов российского производства. Но, отмечает "Ъ", даже самый лучший сценарий не предусматривает восстановления пассажиропотока в РФ к 2030 году на уровень докризисных 100 млн человек в год. В новой реальности в ближайшие восемь лет в России на земле останется почти четверть пассажиров и как минимум более трети иностранных самолетов.

Главным риском Минтранс считает проблему эксплуатации имеющегося парка "в переходный период" и отставание темпов поставки новых российских самолетов. Это может привести к "кардинальной потере численного состава современного авиапарка и соответствующих объемов авиаперевозок", угрозам банкротства авиакомпаний, потере профессиональных кадров, деградации маршрутной сети и наземной инфраструктуры и снижению безопасности полетов. Краеугольный камень всей стратегии - способность авиапрома увеличить темп выпуска самолетов почти в шесть раз за восемь лет в условиях санкций (в 2021 году произведено 32 гражданских самолета).