Насколько могут вырасти пенсии и прожиточный минимум

28 апреля. FINMARKET.RU - В среду, 27 апреля, выступая перед Советом законодателей, президент Владимир Путин анонсировал индексацию социальных пособий, пенсий и зарплат бюджетников в ближайшее время. Ранее глава государства дал соответствующие поручения правительству. Власти рассматривают внеочередное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ) на 9%. Сейчассоставляет 13 890 рублей, а ПМ в целом по России — 12 654. Таким образом, после индексации минимальная зарплата должна превысить 15 тыс. рублей. В деловом сообществе повышение показателей на 9% назвали сбалансированным решением, пояснив, что такая индексация не окажет чрезмерного давления на взносы бизнеса, пишут "Известия" со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения. Еще один собеседник газеты в Госдуме рассказал, что в профильном комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов "идут разговоры" о 8–10%.

Как пояснил "Известиям" глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, целесообразно проиндексировать все показатели одномоментно, тем более что глава государства анонсировал меры поддержки "в ближайшее время". Вместе с тем депутат назвал логичным увеличение МРОТ и страховых пенсий на одинаковый процент, но допустил, что их индексация может и различаться. При этом с 1 января 2022-го и МРОТ, иподросли на 8,6%, что слегка выше прошлогодней инфляции — 8,4%. Кабмин оценивал, что повышение МРОТ поспособствует увеличению зарплаты около 2,7 млн работников.

Вместе с тем увеличение выплат может ускорить инфляцию, указали некоторые эксперты издания.