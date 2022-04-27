Рост промпроизводства в марте составил 3%

В марте рост промпроизводства в РФ замедлился до 3% после 6,3% в феврале сообщил Росстат. В январе-марте показатель повысился на 5,9%. В среднем аналитики ожидали снижение на 0,8%

27 апреля. FINMARKET.RU - В марте 2022 года промышленное производство в РФ выросло на 3% по сравнению с мартом 2021 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В феврале 2022 года рост составлял 6,3%. По сравнению с февралем текущего годавыросло на 9,9%.

В 1-м квартале промпроизводство выросло на 5,9%

С исключением сезонного и календарного факторов в марте 2022 года, по оценке Росстата, промышленность снизилась на 1% по сравнению с февралем после сокращения на 0,6% месяцем ранее.

Данные по промышленности в марте 2022 года оказались гораздо лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, предусматривал снижение промпроизводства за март на 0,8%. . При этом разброс оценок по динамике промышленности в марте варьировал от снижения на 4,1% до роста на 3%.

По итогам 2022 года экономисты ожидают падение промпроизводства на 8,2%, в 2023 году рост на 3,3%.

Позитивную динамику показали три сектора экономики из четырех, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли к марту 2021 года на 7,8%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение - на 1,5%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 7,2%.

Снизили объемы выпуска продукции обрабатывающие производства - на 0,3%.

- выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - (+46,8%);

- предоставление сервисных услуг в добывающем секторе - (+15,7%);

- производство компьютеров и комплектующих к ним компьютерной периферии, электронных и оптических изделий - (+14,5%);

- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.), - (+14,4%);

- выпуск напитков - (+11,7%);

- добыча нерудных полезных ископаемых - (+11,4%);

- производство прочей неметаллической минеральной продукции (включая стройматериалы) - (+9,2%);

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - (-45,5%);

- производство табачных изделий - (-16,3%);

- производство прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (-14,1%);

- производство электрического оборудования - (-11,0%);

- ремонт и монтаж машин и оборудования - (-6,3%);

- производство кокса и нефтепродуктов - (-5,2%).

Выпуск продуктов питания в марте 2022 года увеличился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Росстата. По сравнению с февралем 2022 года рост объемов производства составил 10,6%. В целом за 1-й квартал производство продовольствия выросло на 3,2% по сравнению с январем-мартом 2021 года.

Выросло производство муки, макаронных изделий, риса и гречки

В частности, риса в марте было произведено 59,3 тыс. т, что на 49,5% больше, чем в марте прошлого года, и на 25,2% больше, чем в феврале 2022 года. За 1-й квартал 2022 года производство риса увеличилось на 32,9% по сравнению с январем-мартом 2021 года, составив 147,1 тыс. т.

Гречки произведено 57,0 тыс. т, что на 35,9% больше, чем в марте прошлого года и на 39,8% больше, чем в феврале 2022 года. За январь-март производство гречки выросло на 29,3%, составив 131,1 тыс. т.

Росстат отмечает, что увеличилось производство рафинированных и нерафинированных подсолнечных масел, а также их фракций. При этом наблюдалось снижение производства сахара, шоколада и кондитерских изделий.

Выросло производство мяса и некоторых видов мясной продукции

Филе рыбного свежего или охлажденного выпущено 341,5 т, что на 33,1% больше, чем в марте 2021 года, но на 3,8% меньше, чем в феврале 2022 года. Рост производства рыбного филе в I квартале 2022 года по сравнению с январем-мартом 2021 годом составил 44,7%.

Мороженой рыбы в марте 2022 года произведено 263,2 тыс. т. Это на 7,0% меньше, чем в марте 2021 года, но на 30,2% больше, чем в феврале 2022 года. За I квартал 2022 года произведено мороженой рыбы на 7,2% меньше, чем за январь-март 2021 года, что составляет 642,3 тыс. т.

По данным Росалкогольрегулирования, производство водки в марте увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 8,1%, составив 6,6 млн декалитров, игристых вин и шампанского - на 20,1% до 888 тыс. декалитров.

Производство вина выросло в марте 2022 года до 2,8 млн декалитров, увеличившись по сравнению с мартом 2021 года на 8,2%, а по сравнению с февралем 2022 года на 41,1%.