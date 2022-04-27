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27 апреля 2022 года 10:31
Запасы на рынке бытовой техники в РФ ограничены
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Сергей Фадеичев/ТАСС
27 апреля. FINMARKET.RU - Запасы на рынке бытовой техники ограничены, производители пытаются найти новые возможности для импорта. Часть иностранных компаний с нашего рынка ушли, а часть ищет возможности остаться, пишет "Российская газета". "Компания DNS, известный бренд Bork думают о локализации в России. Еще LG, Samsung, у которых есть свои заводы в России, в которые вложены сотни миллионов в валюте. Это будет странно, если они попытаются эти заводы бросить, закрыть", - сказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Он добавил, что у магазинов, торгующих техникой, есть складские запасы на три-четыре месяца. Магазины столкнулись с наплывом покупателей, которые испугались, что скоро начнется дефицит. Спрос на технику за месяц вырос в несколько раз, а лидером продаж стала импортная техника среднего и высокого ценовых сегментов, рассказывает коммерческий директор HOLODILNIK.RU Алексей Погудалов. В "М.Видео-Эльдорадо" тоже отметили повышенный спрос на технику, который постепенно снизился к апрелю. В пресс-службе указали на значительный рост интереса к отечественной технике: Большая часть, 85-90% крупной бытовой техники и телевизоров производится в России, ее делают либо отечественные бренды, либо иностранные, но которые открыли заводы в РФ, объясняет Антон Гуськов, директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). "Все они используют импортные комплектующие. Например, компрессоры для холодильников в России не производятся. Их импортируют из Европы и Азии", - говорит эксперт.
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Ключевые слова: Россия, бытовая техника
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