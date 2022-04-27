Автоконцерны обяжут сохранить штат на уровне 90% от 2021 года

27 апреля. FINMARKET.RU - Минпромторг в ультимативном порядке потребовал от автоконцернов гарантий по сохранению численности персонала для получения компенсаций утильсбора, рассказал собеседник "Коммерсанта" на авторынке. Один из них говорит, что требование касалось только иностранных игроков, но чиновники сообщали, что ранее такое условие было поставлено и российским участникам.

Речь идет о подписании дополнительных соглашений к субсидиям №30–32, по средствам которых компенсируется уплаченный в бюджет. В них автозаводы должны гарантировать, что среднесписочная численность сотрудников в 2022 году не упадет ниже уровня 90% от 2021 года, говорит другой собеседник газеты.

Иначене получат возмещение уплаченного утильсбора за первый квартал. Еще один источник “Коммерсанта” подтверждает, что традиционно отечественные игроки также подписывали аналогичные допсоглашения. Другой источник издания уточняет: концернам сообщили, что сохранение рабочих мест — требование Минфина.

Между тем сам утильсбор крупнейшие игроки рынка заплатят в бюджет уже в мае, что без компенсаций ударит по финансовому состоянию заводов и может приблизить уход иностранных компаний. В 2020 году речь шла о примерно 30 млрд руб. для всех крупных иностранных легковых заводов, но сейчас сумма снизится.