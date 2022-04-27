Число депозитов у россиян выросло в 1,5 раза

27 апреля. FINMARKET.RU - Россияне снова начали "дробить" сбережения, которые размещают на вкладах. Но дело не в желании обойти систему страхования (АСВ возмещает не более 1,4 млн рублей). Граждане увеличили количество депозитов из-за высоких колебаний процентных ставок. Такую тенденцию отметила в своем исследовании платформа "Финуслуги" (платформа личных финансов, созданная Мосбиржей в рамках проекта "Маркетплейс" ЦБ). Так, в марте 2022 года среднее количество вкладов на одного клиента увеличилось по сравнению с прошлым годом почти в 1,5 раза.

Тенденция к резкому увеличению количества вкладов на одного клиента появилась в марте на фоне изменений ключевой ставки, рассказали "Известиям" в "Финуслугах". Чаще всего клиенты выбирают вариант формирования портфеля депозитов, распределяя сбережения по нескольким банкам. Так, если в 2021 году в среднем на одного человека приходилось 1,3 вклада, то в марте 2022-го этот показатель достиг 2,5 (в среднем по году - 1,7).

Согласно более подробным данным, люди, которые имеют один вклад, сейчас составляют менее 40% (38,6%). Большинство же у "многостаночников". На тех, кто открыл два депозита приходится 23,6%, три - 11,2%, четыре - 7,9%. При этом почти у каждого пятого (18,7%) пять и более вкладов. В эту группу входят и те люди, которые несколько раз переоткрывали, отметили в "Финуслугах".

"Стратегия портфеля депозитов особенно актуальна в периоды изменений рыночных ставок. В таких условиях людям важно иметь возможность оперативно и гибко управлять своими средствами", - прокомментировал управляющий директор проекта "Финуслуги" Игорь Алутин. Он пояснил: люди открывают несколько вкладов с разными сроками под максимальные ставки на три, шесть и двенадцать месяцев, чтобы повысить доходность размещения. Действительно, после внеочередного и резкого повышения ключевой ставки до 20% многиев марте запустили депозиты с обещанной доходностью в те же 20% и даже выше. Правда, аттракцион невиданной щедрости распространили только на срок три месяца, а привлечение на полгода и год в такие проценты уже не оценивали.

Также в марте часть клиентов оперативно переводили средства во вклады с высокой ставкой - закрывали старый депозит и открывали новый, сообщил он. При этом, по словам представителя "Финуслуг", средний объем размещенных средств на клиента в марте вырос относительно уровня февраля на 40% до 1,2 млн рублей, что было связано с притоком средств в депозиты на фоне повышения ключевой ставки.

Опрошенные "Известиями" эксперты считают, что тенденция на разделение сбережений по разным банкам и на депозиты с различными сроками вполне адекватна для нынешней ситуации, но советуют в погоне за доходом не упустить его.