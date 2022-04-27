По оценкам Минэкономразвития, спад ВВП России в этом году составит 8,8%,

27 апреля. FINMARKET.RU -РФ ожидает падение экономики РФ в 2022 году на уровне 8,8% с последующим ростом на 1,3% в 2023 году, на 4,6% в 2024 году и на 2,8% в 2025 году, инфляцию в 2022 году на уровне выше 20%, в 2023 году - 6,2% и 4% в 2024 году.

Соответствующий базовый сценарий прогноза социально-экономического развития министерство представило 26 апреля на президиуме правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника и источник, близкий к правительству.

В консервативном сценарии прогноза Минэкономразвития ожидает падение ВВП РФ в 2022 году на 12,4% с продолжением снижения на 1,1% и в 2023 году.

Среднегодовая цена на нефть в проекте прогноза заложена на уровне $82,6/барр. в 2022 г., $75,2/барр. в 2023 г., $67,7/барр. в 2024 году и $61,2/барр. в 2025 году.

Среднегодовой курс доллара, согласно прогнозу Минэкономразвития, ожидается на уровне 81,4 руб. в 2022 г., 83 руб. в 2023 г, 85,2 руб. в 2023 году, 86,9 руб. в 2025 году.

По словам источника газеты, Минфин на совещании предложил скорректировать ряд параметров сценарных условий макропрогноза, посчитав параметры цены на нефть Urals и курс рубля излишне оптимистичными, а премьер-министр России Михаил Мишустин, который является председателем правкомиссии, поручил доработать документ и представить финальную версию прогноза в правительство в течение двух недель.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля по динамике ВВП РФ в 2022 году (с тех пор ситуация с санкциями только ухудшалась), предполагает падение на 8,4% (при значительном разбросе оценок по падению ВВП от 6,0% до 13%) с последующим ростом на 2,2% в 2023 году. Консенсус-прогноз аналитиков по инфляции от начала апреля в 2022 году равняется 22,7% (но резкое замедление недельной инфляции с 9 по 15 апреля почти до нормального уровня в 0,2% может привести к пересмотру прогнозов в меньшую сторону при следующем опросе), в 2023 году - 8,6%.

ЦБ свой обновленный среднесрочный макропрогноз опубликует 29 апреля. Аналитики, опрошенные ЦБ в середине апреля, ожидают падение ВВП РФ на 9,2% в 2022 году и нулевой рост в 2023 году, инфляцию на уровне 22% в 2022 году и 7,6% в 2023 году.