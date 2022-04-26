С 1 июня упростится оформление домов и дачных участков

26 апреля. FINMARKET.RU - Председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников выступил с инициативой приблизить час, когда начнут действовать расширенные правила "дачной амнистии". Например, граждане смогут в упрощенном порядке оформить свои дома, в которых давно проживают, пишет "Российская газета".

Как напоминает "РГ", "дачная амнистия" действует с 2006 года. Изначально предполагался ограниченный срок ее действия. Но с тех пор она неоднократно продлевалась. За 15 лет ею воспользовались 14 миллионов граждан.

С 1 сентября должен был вступить в силу закон, продлевающий "дачную амнистию" до 1 марта 2031 года. Однако, скорее всего, ждать осени не придется, закон начнет действовать раньше. "Принимая во внимание текущую непростую экономическую ситуацию в стране, мы также предлагаем пересмотреть сроки вступления в силу закона о "дачной амнистии", его применение существенно снизит административные препятствия и упростит процедуру оформления прав граждан на недвижимое имущество, в том числе на земельные участки, - сообщил корреспонденту "РГ" Павел Крашенинников. - Срок вступления предлагается изменить на 1 июня 2022 года".

То есть гражданам останется ждать чуть меньше месяца. Как рассказывают эксперты, практика выявила целый ряд проблем, и не все из них были урегулированы законодательством. Поэтому было решено расширить правила "дачной амнистии", чтобы упростить людям жизнь. Например, дополнительно будут защищены права наследников в рамках "дачной амнистии". Также должны быть устранены препятствия при легализации построенных жилых домов на участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы. А без оформления прав на землю такие граждане лишены и возможности оформить права на жилые дома.

Для оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним гражданину необходимо будет подать лишь одно заявление в орган местного самоуправления с приложением имеющегося у него документа, подтверждающего факт владения домом.

Еще одна важная новация из вступаюшего в силу закона. Упрощенным механизмом оформления в собственность земельного участка и расположенного на нем жилого дома, построенного до мая 1998 года, смогут воспользоваться и наследники предыдущих владельцев.

Также закон о "дачной амнистии" предлагает принадлежащие гражданам права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненно наследуемого владения земельными участками признавать правом собственности в силу закона. Причем независимо от вида разрешенного использования и целевого назначения земли. Это касается земельных участков, предоставленных гражданам до 30 октября 2001 года, т.е. до вступления в силу Земельного кодекса