Бизнес просит отсрочить введение уплаты налогов общим платежом

26 апреля. FINMARKET.RU - Крупныйнадеется отложить введение института единого налогового счета (ЕНС) с января 2023 года на более поздний срок, пишет "Коммерсант" . Об этом вчера говорили представители компаний на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам. Речь идет о поправках к Налоговому кодексу, подготовленных главой этого комитета Андреем Макаровым и группой депутатов совместно с Минфином и ФНС. Согласно этому принятому в феврале в первом чтении законопроекту, каждому налогоплательщику с 2023 года будет открыт единый счет в Федеральном казначействе, куда можно будет перечислять единый налоговый платеж (ЕНП) с указанием только суммы платежа и ИНН налогоплательщика. ФНС самостоятельно будет засчитывать ЕНП в счет уплаты всех налогов.

Как ожидается, введение единого счета избавит плательщиков от необходимости заполнять многочисленные платежные поручения с большим количеством реквизитов, а также решит проблему, когда у налогоплательщика одновременно возникают задолженность и переплата по разным налогам - за счет формирования единого сальдо расчетов на ЕНС. Введение единого счета является продолжением работы по установлению единого налогового платежа - закон о последнем уже принят, эксперимент по его взиманию пройдет во второй половине 2022 года.

По мнению главы "Опоры России" Александра Калинина, ЕНС снизит издержки ведения бизнеса.

А глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин отмечает, что в законопроекте "категорически больше плюсов, чем отрицательных моментов". Но у крупного бизнеса другое мнение. Вчера о рисках перехода к новой системе расчетов предупредили представители "Северстали", ТМК, НЛМК, "Газпрома", РЖД и других компаний. По их словам, переход на ЕНС потребует перестройки бизнес-процессов, которые осложняются уходом из России иностранных разработчиков софта (например, SAP). Компаниям придется настраивать процессы самостоятельно, тогда как ресурсы уже брошены на антикризисное управление. Так что перейти на ЕНС с 2023 года компании считают невозможным.

Замглавы ФНС Константин Чекмышев указал, что замечания бизнеса о сложности перестройки бизнес-процессов не находят подтверждения, и сослался на свой диалог с крупными компаниями. По его словам, переход к ЕНС является решением не только для крупного бизнеса, но для всех налогоплательщиков - сейчас ежегодно совершается более 30 млн ошибок, что приводит к начислению пеней, блокировке счетов. Как отметил Макаров, недовольны проектом несколько десятков компаний, но эти компании "делают экономику страны": "Мы видим очевидные выгоды от этого закона и слышим возражения, которые пока… недостаточно обоснованы, но проверить их надо", - констатировал он.