Заемщики стали реже гасить займы досрочно

26 апреля. FINMARKET.RU - Клиенты банков и МФО стали реже гаситьдосрочно, рассказали "Известиям" в крупнейших финорганизациях. Доля ссуд, по которым клиенты преждевременно вносили платежи, в отдельных банках сократилась на треть, в некоторых МФО - вдвое.

Как отмечают представители банков, экономическая выгода от преждевременногосущественно упала. Клиентам сегодня выгоднее разместить свободные средства на вкладах под высокий процент, нежели гасить кредиты, полученные по более низким ставкам.

После резкого повышения ключевой ставки ЦБ доля досрочно погашаемых кредитов физлиц немного снизилась по сравнению с показателем предыдущего года.

В секторе МФО наблюдают аналогичную тенденцию. Доля досрочно погашаемых займов от общего количества выданных ссуд в 1-м квартале 2022 г. снизилась почти вдвое: до 7% против прошлогодних 12%. Такие данные приведены в исследовании группы IDF Eurasia в России (работает под брендом Moneyman), которое есть у "Известий".

Но, как считают эксперты, нынешний тренд - временный, до конца года можно ожидать восстановления показателя до значений прошлого года.

Аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова считает, что клиенты банков и МФО не скоро вернутся к досрочным погашениям обязательств. По ее словам, причиной станет достаточно глубокий кризис, который может продлиться не меньше 2-х лет и привести к падению ВВП в этом году на 15% и инфляции в 20-25%. В таких условиях реальные располагаемые доходы населения существенно просядут, особенно во 2-м полугодии 2022 г., так как нарушение цепочек поставок вызовет значительный рост цен, подчеркнула она.

По словам эксперта, сейчас заемщикам банков нецелесообразно преждевременно погашать кредиты, большинство из которых взято по ставкам ниже, чем нынешняя доходность по вкладам. К тому же после отмены НДФЛ с дохода по депозитам и счетам, полученного в 2021 и 2022 годах, гражданам будет выгоднее положить свободные средства на вклад и получить дополнительные выплаты в виде процентов, добавила Богомолова.

Стоит ожидать дальнейшего снижения доли досрочных погашений микрозаймов, полагает она: к 3-му кварталу этот показатель от общего числа выданных средств может составить не более 4%. Клиенты МФО - это граждане с небольшим или нестабильным доходом, поэтому рост просрочек в этом сегменте неизбежен, отметила аналитик.

Богомолова не исключает, что в перспективе можно ожидать роста просроченной задолженности в сфере розничного банковского кредитования. И доля ссуд с просрочкой свыше 90 дней до конца года в этом сегменте может вырасти до 6% с февральских 4,1%, а в МФО - до 35-40% портфеля займов.