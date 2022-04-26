Качество товаров ухудшаться не должно - глава Роскачества

26 апреля. FINMARKET.RU -планирует в течение года проверить продукты питания, которые входят в основную потребительскую корзину россиян. Цель - понять, повлияли ли санкции на происходящее на потребительском рынке и качество продуктов, которые едят россияне, заявил в интервью "Известиям" глава Роскачества Максим Протасов.

Говоря о том, как западные санкции повлияли на качество продуктов в РФ и работу ведомства, он отметил, что сейчас Роскачество востребовано более чем когда-либо по двум причинам.

"Во-первых, запущен новый этап индустриализации, импортозамещения. Так как мы системно внедряем качество процессов в организациях страны, для нас критически важно, чтобы и при организации новых производств, и при изготовлении новых видов продукции, во главе угла стояло высокое качество, максимально возможный уровень эффективности бизнес-процессов. Для этого мы активно внедряем системы менеджмента качества на российских предприятиях. Это первый блок", - сказал Протасов.

Второй блок, по его словам - качество товаров. Как подчеркнул глава Роскачества, вне зависимости от того, что происходит на рынке, качество товаров для потребителей ухудшаться не должно. Для обеспечения этого Роскачество активно мониторит рынок: проводит контрольные закупки, отбирает продукцию на полках магазинов и проверяет ее в наших лабораториях, пояснил Протасов.

"В рамках нашей мониторинговой деятельности мы проводим контрольные закупки продукции и проверяем, подводят ли торговые сети и производители потребителя", - сказал он, отметив, что Роскачество предприятия не закрывает и штрафы не накладывает. "По итогам таких веерных исследований, мы информируем потребителя и через информированного потребителя влияем на рынок", - добавил Протасов.

"Когда мы сообщаем потребителям, что данная торговая марка - обманщик, и громко говорим, в какой торговой сети это покупалось, это довольно больно для торговой сети. Покупатель перестает покупать такой продукт, да и лояльность к ритейлеру снижается", - считает глава Роскачества.

По его словам, задача ведомства, "чтобы после того, как мы прошли веерным исследованием по какой-то товарной категории, там проблема с качеством исчезла".

Как сказал Протасов, благодаря работе Роскачества в ряде социально значимых категорий процент фальсификата стал нулевым.

Роскачество изучает низкий ценовой сегмент и региональные торговые марки по базовым социальным товарам и запускает новое исследование каждую неделю. "За этот год мы хотим пройти с нашими испытаниями через всю потребительскую корзину", - заявил Протасов.