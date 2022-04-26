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26 апреля 2022 года 08:37
Вылетающим из РФ в страны ЕАЭС хотят разрешить duty free
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Денис Вышинский/ТАСС
26 апреля. FINMARKET.RU - Предложение разрешить реализацию товаров беспошлинной торговли пассажирам, вылетающим в страны ЕАЭС из России, содержится в дополнительном перечне мер по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций. Федеральная таможенная служба (ФТС) и Минпромторг представили положительное заключение на предложение бизнеса, пишут "Ведомости". В 2019 г. в ЕАЭС вступила в силу норма, разрешающая делать покупки в магазинах беспошлинной торговли внутрисоюзным пассажирам, вылетающим из других стран Союза: Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Согласно Таможенному кодексу (ТК) ЕАЭС, приобретать товары duty free могут физлица, въезжающие и выезжающие из одной страны Союза в другую. При этом в российском законодательстве содержится "некорректная формулировка", исключающая возможность продажи товаров duty free внутрисоюзным пассажирам, вылетающим из России, говорится в ответе ФТС, направленном в правительство. ФТС предлагает внести изменения в ст. 380 закона №289 "О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты", которая устанавливает требования к обустройству, оборудованию и месту расположения магазинов беспошлинной торговли. Согласно поправке, торговые залы должны быть расположены в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза воздушным транспортом таким образом, чтобы была исключена возможность реализации физлицам, не выезжающим из России. Представитель ведомства подтвердил, что ФТС предлагает внести соответствующие изменения в закон, уточнив, что право законодательной инициативы в данном случае у Минфина. Минфин поддерживает соответствующее предложение бизнеса, сообщил представитель министерства. Предлагаемые изменения позволят увеличить оборот магазинов duty free, что в настоящее время особенно актуально в связи со снижением международных пассажирских авиаперевозок, сообщил собеседник. Поддерживает данную инициативу и Минпромторг. По словам представителя министерства, внесение в правительство разрабатываемого Минфином законопроекта запланировано на середину мая. Как отметила директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзоблаева, норма ТК ЕАЭС о продаже товаров для внутрисоюзных пассажиров действует во всех странах Союза, только Россия ее еще не ввела.
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