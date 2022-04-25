Отели отказались оплачивать услуги Booking за февраль

25 апреля. FINMARKET.RU - Российский отельный бизнес обратился кс требованием аннулировать все счета, выставленные гостиницам за февраль 2022 года. Также компании просят сервис передать им необходимую информацию по работе с гостями. Такие письма Российская гостиничная ассоциация и Лига малых отелей, хостелов и туристического жилья направили гендиректору Booking Гленну Фогелю.

Председатель Лиги малых отелей, хостелов и туржилья Ольга Воинова рассказала "Известиям" , что сервис отключил от своей системы российские гостиницы в один день, сообщив, что из-за сбоев в оплате счет за февраль будет выставлен позже.

"В личном кабинете российских компаний на Booking хранились сведения о клиентах за 20 лет работы. Сервис не просто отключил гостиницы от своей системы, но и заблокировал работу кабинета. Компании остались без данных о гостях", - объяснила Воинова.

По ее информации, выручка гостиниц в марте упала на 50%, заполняемость находилась на уровне 10%. Аннулировать оплату счета за февраль кажется справедливой мерой, считает она. Речь идет об оплате больших сумм - отели выплачивали Booking 20% от оборота, это в среднем от 300 до 500 тыс. руб. в месяц.

Как полагает вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов, ситуация с Booking неоднозначная. С одной стороны, сервис первым грубо нарушил обязательства перед российскими партнерами и те понесли убытки. С другой - российский бизнес может проигнорировать оплату в ответ на шаг Booking, пояснил юрист.

"Но обе стороны надеются на возобновление работы, и в этом случае может возникнуть ситуация, что компаниям, которые сервису не заплатят по счетам, будет сложно вступить с Booking в прежние рабочие отношения", - отмечает Кузнецов.