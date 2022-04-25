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Минпромторг готов оперативно исключать бренды из списка параллельного импорта при восстановлении поставок
25 апреля 2022 года 09:33
Для перехода на отечественное ПО создается модульная платформа
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Антон Новодережкин/ТАСС
25 апреля. FINMARKET.RU - В условиях экономических санкций Запада российские компании, в которых широко используются цифровые технологии, переходят на отечественное программное обеспечение. И ускоренный переход нашей промышленности на отечественное программное обеспечение - это одна из важнейших задач, учитывая введенные ограничительные меры и остановку проектов некоторых иностранных производителей промышленного программного обеспечения (SAP, Oracle, Siemens и др.) на российском рынке. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. Он отметил, что сегодня многие российские ИT-специалисты освободились от работы в иностранных компаниях, покинувших российский рынок в результате чего появилось большое количество профильных экспертов, которых целесообразно привлечь в освободившиеся ниши. Как сказал Шпак, Минпромторг создает сегодня Модульную мультисервисную промышленную платформу (ММПП) именно как среду для продвижения российского промышленного программного обеспечения в контуре Цифровой экосистемы производительности труда (ЦЭПТ). Замминистра уверен, что этот переход не вызовет замедление темпов работы ведущих отраслей. Напротив, будет ускорение импортозамещения в программном обеспечении. "Мы намерены способствовать внедрению отечественных программных инструментов для повышения производительности и эффективности предприятий, сокращения производственных и логистических издержек. ММПП выступит как единая точка входа для внедрения отечественного ПО с независимой поддержкой и экспертизой", - сообщил замминистра. Отвечая на вопрос по какому алгоритму импортное ПО на российских предприятиях будет заменяться на отечественное, Шпак сказал, что методики этой работы разрабатываются в постоянном контакте с экспертами и представителями предприятий в рамках экспертного совета ММПП, специальной рабочей группы в АНО "Цифровая экономика". По словам замглавы Минпромторга, процесс перехода состоит из нескольких ключевых этапов. И завершающим станет переход на новые модели тиражирования ПО, включая облачный доступ к продуктам и услугам на их основе, а также предиктивный расчет мер господдержки, необходимых для реализации конкретного проекта. "Для ИТ-сообщества будет доступна среда совместной работы команд, с помощью которой появится возможность отвечать на требования рынка по качественным характеристикам российского инженерного и промышленного ПО", - заявил Шпак. Говоря о том, какие меры принимаются для того, чтобы расширить экспорт российского ПО, он отметил, что между Минпромторгом и Минцифры заключено двустороннее соглашение о пополнении российских торгпредств специалистами в сфере цифровых технологий и создании службы цифровых атташе. Главной задачей этой службы будет продвижение российских ИТ-продуктов за рубежом. В этом году цифровые атташе начнут работу в 16 странах: Аргентине, Вьетнаме, Марокко, Египте, Индии, Иране, Казахстане, на Кубе, в Малайзии, ОАЭ, Пакистане, Таиланде, Турции, Узбекистане, ЮАР и Китае. Этот список не окончательный, он может быть расширен.
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Ключевые слова: РФ, предприятия, ПО, переход, платформа
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