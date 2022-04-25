Автодилеры попросили увеличить срок гарантийного ремонта автомобилей

25 апреля. FINMARKET.RU - Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" обратилась к властям с просьбой продлить сроки гарантийного ремонта. Поводом для таких обращений стал дефицит запчастей на рынке, пишет "Российская газета" . Однако согласно действующим нормам, сложности с поставкой нужной запчасти по закону о защите прав потребителей не должны трогать автовладельцев. Гарантийныйдолжен быть произведен в сроки, установленные договором, но не более 45 дней. Восстановительный ремонт по ОСАГО - в течение 30 дней. Далее начинаются санкции. А именно штрафы, предусмотренные Законом "О защите прав потребителей", и пени. Дилеры опасаются большого количества исков в суды за нарушения сроков ремонта, хотя причиной нарушения сроков станет несвоевременная доставка запчастей. Возможные возвраты денег по решениям судов не все потянут. Того же опасаются страховщики. Это называется потребительским экстремизмом.

Как пояснил "РГ" директор по сервису компании "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов, инициатива продлить срок гарантийного ремонта - своевременная и очень нужная мера не только дилерам, но и в целом отрасли. Сложности в основном с агрегатными ремонтами, электронными компонентами. Проблема тянется еще со времен пандемии.

По словам технического директора сети автосалонов Fresh Auto Максима Рязанова, на сегодняшний день наблюдается рост спроса на автозапчасти и расходные материалы. Продажи первых по сравнению с февралем текущего года выросли в 2,5 раза, расходников, особенно моторных масел - в три раза. При этом дефицита комплектующих нет, в связи с чем некоторые из них даже дешевеют на 20-30 процентов от рекордных мартовских цен. Впрочем, некоторые оригинальные детали приходится ожидать около двух месяцев.

Поэтому страховые компании, а также автодилеры обратились к правительству с предложением скорректировать сроки гарантийного ремонта и предусмотренного в рамках ОСАГО восстановительного ремонта.

Российский союз автостраховщиков, который ранее обратился в Центробанк с предложением увеличить сроки восстановительного ремонта по ОСАГО с нынешних 30 до 60 дней, также опасался потребительского экстремизма. Потому что если сервис не сможет восстановить машину из-за того, что вовремя не пришла та или иная запчасть, то отвечать за это по закону будет именно страховщик со всеми штрафами и пенями.