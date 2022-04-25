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25 апреля 2022 года 08:59
IT-компании испытывают трудности при закупке вычислительной техники
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DPA/ТАСС
25 апреля. FINMARKET.RU - Крупнейшие российские IT-компании испытывают трудности при закупке вычислительной техники - серверов и систем хранения данных. Источник "Коммерсанта" в правительстве рассказал, что VK (ранее Mail.ru Group) на минувшей неделе направила Минцифры письмо с просьбой помочь в закупке "десятков тысяч серверов". По словам собеседника издания, VK не может закупить на рынке коммерческие партии вычислительной техники, необходимой как для обеспечения текущей работы сервисов компании, так и для масштабирования IT-инфраструктуры. В Минцифры подтвердили получение письма, отметив, что при участии Минпромторга "принимают меры по обеспечению госсектора и коммерческих компаний достаточным объемом российской вычислительной техники, которая отвечает самым высоким требованиям". В Минпромторге при этом подчеркнули, что "не видят причин для нагнетания обстановки" на рынке вычислительной техники: "Компании работают в штатном режиме, проблем с наличием продукции на складе не выявлено". В VK "Коммерсанту" рассказали, что наблюдают увеличение активности со стороны пользователей, что приводит к росту нагрузки на инфраструктуру. Но заверили, что у компании "есть необходимый резерв мощностей для обеспечения бесперебойной работы сервисов на продолжительный период". Судя по всему, затруднения с закупками новой техники испытывает и "Яндекс".
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Ключевые слова: Россия, IT-компании, закупки
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