IT-компании испытывают трудности при закупке вычислительной техники

25 апреля. FINMARKET.RU - Крупнейшие российскиеиспытывают трудности при закупке вычислительной техники - серверов и систем хранения данных. Источник "Коммерсанта" в правительстве рассказал, что VK (ранее Mail.ru Group) на минувшей неделе направила Минцифры письмо с просьбой помочь в закупке "десятков тысяч серверов". По словам собеседника издания, VK не может закупить на рынке коммерческие партии вычислительной техники, необходимой как для обеспечения текущей работы сервисов компании, так и для масштабирования IT-инфраструктуры.

В Минцифры подтвердили получение письма, отметив, что при участии Минпромторга "принимают меры по обеспечению госсектора и коммерческих компаний достаточным объемом российской вычислительной техники, которая отвечает самым высоким требованиям".

В Минпромторге при этом подчеркнули, что "не видят причин для нагнетания обстановки" на рынке вычислительной техники: "Компании работают в штатном режиме, проблем с наличием продукции на складе не выявлено".

В VK "Коммерсанту" рассказали, что наблюдают увеличение активности со стороны пользователей, что приводит к росту нагрузки на инфраструктуру. Но заверили, что у компании "есть необходимый резерв мощностей для обеспечения бесперебойной работы сервисов на продолжительный период". Судя по всему, затруднения с закупками новой техники испытывает и "Яндекс".