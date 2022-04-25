Россия скорректирует программу развития водородной энергетики

25 апреля. FINMARKET.RU - России придется скорректировать комплексную программу развития водородной энергетики "с учетом текущей ситуации", рассказал "Ведомостям" представитель Минэнерго. Среди новых факторов он отметил "переориентацию отдельных проектов с зарубежных рынков на внутренние" и ограничение импорта технологий. По словам собеседника, потребуется новая оценка возможных объемов потребления водорода в России. Он уточнил, что в программе предусмотрена "подпрограмма развития российских технологий" и необходимые меры финансовой и нефинансовой поддержки.

Разработанный ранее министерством проект программы предполагал, чтоконцентрирует усилия по экспорту водорода в Китай, Японию, Южную Корею и Германию. К 2030 г. планировалось поставлять в эти страны 2,2 млн т водорода в год. По оценке Минэнерго, в базовом сценарии в 2030 г. потребление зеленого (электролиз воды) и голубого (конверсия из метана) водорода в мире составит около 60 млн т в год. По оценке Минэнерго, КНР, Япония, Корея и Германия к 2030 г. могут импортировать 9,5 млн т водорода, 23% этого импорта сможет покрыть Россия.

В Атласе водородных проектов Минпромторга в 2021 г. были указаны 33 российских водородных и аммиачных проекта. В проекте программы Минэнерго отмечены лишь наиболее значимые в пяти водородных кластерах, это проекты "Росатома", "Новатэка", En+, Северо-Восточного альянса и др.

Согласно аналитике Vygon Consulting, из-за резкого сокращения потенциала экспортного рынка водорода России придется смещать акцент на развитие внутреннего рынка и экспорт технологий.

"Япония и Корея уже не будут рассматриваться как потенциальные рынки", - отметил в ходе Национального нефтегазового форума партнер Vygon Consulting Алексей Жихарев. По его мнению, в связи с этим важно будет концентрироваться на экспорте технологий и оборудования для производства водорода. "Потенциальные рынки - Латинская Америка, Африка, Ближний Восток, стоимость транспортировки туда высока, а оборудование и технологии в эти страны экспортировать можно", - пояснил он.

Жихарев пояснил "Ведомостям", что основным драйвером российского рынка водорода могут стать общественный транспорт и грузоперевозки. Перевод 10% парка напотребует более 2 млн т этого топлива в год, отметил он.