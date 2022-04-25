Российские банки готовятся выпустить карты UnionPay в 3-м квартале

25 апреля. FINMARKET.RU - Крупнейшие российскиеготовятся выпустить карты платежной системы UnionPay, пишут "Известия" . Так, эмитировать "пластик" в ближайшее время планируют в Росбанке, а в Абсолют Банке готовы начать их выпуск уже в третьем квартале этого года. Следующий этап - выпуск кобейджинговых карт с платежной системой "МИР", уточнили в Абсолют Банке, добавив, что условия обслуживания будут зависеть от тарифов, которые сложатся к тому моменту.

Вопрос выпуска и обслуживания карт китайской платежной системы, в том числе кобейджинговых "Мир"-UnionPay, прорабатывают и в Ак Барс Банке. "Банк "Хоум Кредит" планирует предоставлять своим клиентам карты UnionPay. Мы уже начали работать в этом направлении, сейчас находимся на стадии обсуждения необходимых шагов с данной платежной системой. Ожидаем, что они будут востребованы", - поделились в организации.

Сейчас карты китайской платежной системы оформляют в десяти российских кредитных организациях, среди них - РСХБ, ГПБ, "Зенит", Почта Банк, "Солидарность", банк "Санкт-Петербург", ВБРР, Примсоцбанк, КБ "Приморье".

Спрос на оформление карт UnionPay немного снизился по сравнению с мартом, но всё еще высокий. В Почта Банке выпустили более 130 тыс. таких карт, большая часть из которых - виртуальные, рассказали в пресс-службе организации. Там добавили, что видят успешные транзакции по UP как в России, так и за рубежом.

За март 2022 года доля активных карт UnionPay в портфеле Газпромбанка выросла более чем в десять раз, отметили в финорганизации. Там ожидают, что эта доля продолжит активно расти.

Повышенный спрос из-за возможности расплачиваться картами UnionPay за рубежом также подтвердили в РСХБ. В банке "Зенит" планируют начать выпуск виртуальных карт UnionPay. Пока они предлагают только пластиковые. МТС Банк начал выпуск пластиковых карт китайской платежной системы в конце марта 2022-го, в начале прошлого месяца компания открыла предзаказ карт на сайте и собрала более 56 тыс. заявок.

По мнению экспертов, китайская платежная система может задержать одобрение заявок российских банков на выпуск карт. UnionPay опасается сотрудничать с российскими кредитными организациями из-за риска вторичных санкций и может намеренно задержать одобрение их обращений, считают специалисты.